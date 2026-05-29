'Варварская эскалация': США в Совбезе ООН предостерегли Россию от ударов по Киеву и призвали к переговорам

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Тэмми Брюс назвала массированные российские обстрелы Киева "необъяснимой, опасной и варварской эскалацией". Она призвала к немедленному прекращению огня и проведению переговоров.

Видео дня

Об этом она сказала во время заседания Совета Безопасности ООН, передает Укринформ. Также она подчеркнула, что США готовы сыграть конструктивную роль в случае готовности сторон к переговорам.

Что известно

Брюс отметила, что в результате российских ударов по Украине, в частности с применением баллистических ракет "Орешник", погибли гражданские, ранения получили более сотни человек.

"Последние массированные удары по Киеву со стороны России, включая развертывание гиперзвуковых баллистических ракет " Орешник", являются необъяснимой, опасной и варварской эскалацией", – отметила она.

Брюс добавила, что во время российских атак были разрушены или повреждены музеи, объекты общественного транспорта, жилые дома и другие объекты.

Она выразила соболезнования пострадавшим и подчеркнула, что целенаправленные атаки против гражданского населения "недопустимы и отвратительны".

США предостерегли Россию от ударов по Киеву

США предостерегают Россию от так называемых систематических ударов по Киеву, из-за которых жертв может стать еще больше и в дальнейшем это может осложнить перспективы мира.

Заместитель постпреда также выразила "серьезное беспокойство" по поводу того, что Россия не соблюдает обязательства по защите дипломатических объектов и персонала в соответствии с международным правом.

"Мы напоминаем России в четких терминах о ее юридических обязательствах", – подчеркнула она, добавив, что "дипломатия и переговоры являются единственным путем к длительному миру. Соединенные Штаты вновь призывают к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к устойчивому переговорного завершения войны", – подчеркнула Брюс.

Она также отметила, что "альтернативой является дальнейшая эскалация насилия, которая выйдет из-под контроля, – и это неприемлемо".

В случае же реальной готовности сторон к миру, по словам заместителя постпреда, США готовы сыграть конструктивную роль.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Болтон объяснил, почему Трамп мог потерять интерес к урегулированию войны в Украине. По его словам, это связано с отсутствием быстрых перспектив достижения мирного соглашения. Болтон также предположил, что личные амбиции Трампа могли сыграть ключевую роль в изменении его позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!