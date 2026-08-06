Украинцам в Польше заблокировали доступ к важным документам: что нужно знать
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В четверг, 6 августа, часть украинцев в Польше лишилась доступа к сертификатам для своих документов в мобильном приложении mObywatel. Это означает, что они не смогут подтвердить законность своего временного статуса. Чтобы восстановить доступ, необходимо вручную обновить приложение и заново подтвердить свою личность.
Как сообщили в Министерстве цифровизации Польши, обновить доступ потребуется также украинцам-школьникам и студентам. Это необходимо, чтобы вновь получить возможность пользоваться цифровыми удостоверениями и билетами.
Как восстановить документы в mObywatel
Порядок действий для восстановления действительности документов зависит от их типа.
mDowód и Документ временной защиты (Dokument ochrony czasowej)
- Для активизации документов необходимо заново подтвердить свою личность в приложении.
- Это можно сделать с помощью e-dowód, Profil Zaufany (Доверенного профиля) или через электронный банкинг.
Школьный билет (Legitymacja szkolna) в mObywatel Junior
Необходимо заново сгенерировать новый QR-код на Интегрированной образовательной платформе (ZPE) и с его помощью заново привязать школьный билет к приложению ребенка.
Студенческий билет (Legitymacja studencka)
Студенты, которые не переактивировали документ до 5 августа, лишились возможности удостоверять личность студенческим билетом в приложении. Для восстановления документа необходимо:
- обратиться в деканат своего учебного заведения;
- получить новый QR-код;
- вручную добавить документ в приложение mObywatel.
Для обновления любого другого документа в mObywatel необходимо зайти в его детали в приложении и запустить процедуру его обновления вручную.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал о планах правительства Польши реформировать миграционное законодательство, что существенно усложнит путь к натурализации. В частности, предлагается увеличить требование к сроку непрерывного и легального пребывания в Польше до 8 лет, ввести обязательный экзамен на знание польского языка на высоком уровне, а также процедуру аннулирования уже предоставленного гражданства.
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