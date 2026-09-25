ВАКС должен признать Порошенко потерпевшим по делу Мудрой: адвокаты указали на нюансы

Адвокаты Петра Порошенко обратились в Высший антикоррупционный суд с требованием обязать НАБУ возбудить дело по факту оказания влияния на суд и признать Петра Порошенко потерпевшим в деле заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой из-за оказываемого ею давления на судей Верховного Суда, рассматривавшим иск об отмене санкций.

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Об этом пишет издание "Буквы" со ссылкой на адвокатов Петра Порошенко.

Из материалов уголовного производства по делу об операции "Фемида", которые были распространены в СМИ, стало известно, что Ирина Мудрая выполняла указания "сверху" и через голову Кассационного административного суда в составе ВС Игоря Дашутина обеспечила нужный вердикт.

Соответствующий разговор Мудрой с её сообщником Максимом Микитасом, зафиксированный в ходе НСРД, содержится на 78–79 страницах первого тома материалов НАБУ к ходатайству об избрании меры пресечения. Это один из протоколов НСРД, где Мудра обсуждает это дело и называет фамилию председателя Кассационного административного суда в составе ВС Дашутина. Как известно, в этом суде рассматривался иск Порошенко об отмене указа о санкциях. Как отмечает адвокат Игорь Головань, полтора года судебного процесса представители власти превратили в фарс, а затем судьи просто вынесли нужное решение.

Таким образом, по мнению адвокатов, в НАБУ и САП квалифицируют действия Мудры как влияние на рассмотрение дел о санкциях в Верховном Суде.

"То есть Мудрая подтвердила, что „выполняет указания" относительно санкций, что она занималась этим вопросом в судах и общалась с Дашутиным, чтобы не допустить решения в пользу Порошенко", — отмечает адвокат.

"Ну, я судами занимаюсь (н/д), я общалась, мы же с вами вместе. С Дашутиным общались. Я не (н/д), я уверена, что Дашутин точно нет… Давайте, ну, во-первых, вы мне ставите задачи по судам. Не общаться с судами я не могу, потому что мне нужно выполнять вашу задачу, это во-первых. Я это делаю аккуратно и буду делать аккуратно", – говорит Мудрая.

"Поскольку действия Мудрой по оказанию влияния на Верховный Суд направлены против Петра Порошенко, соответственно Порошенко как лидер оппозиции должен быть признан потерпевшим в этом уголовном производстве", – считает адвокат Головань.

По его мнению, должны быть зарегистрированы дополнительные составы преступления.

"Мы обратились и в НАБУ, и в Офис генпрокурора с заявлением об уголовном правонарушении и просим дополнительно зарегистрировать по статье 364 Уголовного кодекса злоупотребление властью или служебным положением. А также по статье 376, которая касается вмешательства в деятельность судебных органов с целью получения несправедливого решения. Мы считаем, что именно этими статьями характеризуется деятельность лиц, которые в настоящее время являются подозреваемыми в уголовном производстве НАБУ. Надеемся, что эти наши законные требования будут выполнены", – сказал Головань.

Со своей стороны адвокат Илья Новиков добавил, что речь идет не только о Порошенко, но и о защите всего Верховного Суда, который является последней крепостью, где человек может отстоять свои права.

"Мы обратились по этому поводу в Высший совет правосудия. Это единственный орган, уполномоченный оценивать деятельность судей и задавать судьям конкретные вопросы. Мы просим, чтобы они задали вопрос господину Игорю Дашутину, действительно ли он после разговора с представительницей Офиса президента принял такое странное решение, ведь обычно такие решения об отпусках судей таким образом не принимаются", – отметил Новиков.

25 августа суд избрал бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Ирина Мудрая – одна из фигурантов дела "Форест Гамп" о легализации 150 млн грн, которые были использованы для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас" – экс-министра энергетики Галущенко.