'В зале есть хоть один республиканец?' Конгрессмен-демократ пристыдил оппонентов за молчаливое терпение пророссийских нарративов Трампа. Видео

Конгрессмен-демократ Джон Линч подверг резкой критике республиканцев за их трусость перед президентом США Дональдом Трампом. Он пристыдил их за то, что они молча потворствуют лжи Трампа в том, что якобы Украина, а не Россия начала эту кровавую войну.

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Об этом Линч заявил во время слушаний в Палате представителей США в четверг, 27 февраля. Он обвинил республиканцев в молчаливом терпении пророссийских нарративов президента США.

''У нас есть президент, который говорит, что Украина начала войну... Был ли в зале хоть один республиканец, который поднял руку и сказал: нет, господин президент, это ложь! Это неправда", – резко обратился демократ к оппонентам.

Джон Линч сказал, что его беспокоит такая сплошная трусость в рядах республиканцев, ведь никто из них не посмел отрицать ложным заявлениям Дональда Трампа и сказать ему в глаза правду.

Конгрессмен-демократ подчеркнул, что правильно со стороны США поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором Россией.

"Никто из моих коллег не исправлял президента и не выступал против него и не говорил: нет, господин президент, это была Россия. Россия начала ту войну. Они вторглись в Украину. И это правильно, что США поддерживают Украину и ее народ. Я ничего этого не слышал. Вот, что меня беспокоит", – сказал Линч.

Стоит отметить, что такие монолитно немые ряды республиканцев понемногу начали шататься. Одной из первых "разрушительниц" стала конгрессвумен от Республиканской партии Жасмин Крокет. Она жестко раскритиковала своих коллег из-за молчаливой поддержки циничной позиции Трампа относительно российско-украинской войны.

Жасмин Крокетт заявила, что Трампу пора четко сказать, что Россия ворвалась в Украину, а не наоборот.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия напала на Украину. В то же время он обвинил в войне президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Также Трамп заявил, что его страна не собирается предоставлять Украине слишком много гарантий безопасности. Глава Белого дома отметил, что это бремя должны взять на себя страны Европы.

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