'Это не Украина вторглась в Россию, все было наоборот': конгрессмен Крокет упрекнула Трампу в нежелании признать агрессию Кремля. Видео

Конгрессмен от "Республиканской партии" Жасмин Крокет жестко раскритиковала своих коллег из-за неоднозначной позиции политической силы в отношении российско-украинской войны. Она упрекнула коллег в явном нежелании заявить о факте вторжения России в Украину.

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Также Крокет подчеркнула, что конгрессмены просто боятся противоречить позиции президента Дональда Трампа. Об этом она заявила во время слушаний в Палате представителей США.

По словам Крокет, вокруг российско-украинской войны в американском политическом истеблишменте крутятся теории заговора. Конгрессмен подчеркнула, что Трампу пора четко сказать, что Россия вторглась в Украину, а не наоборот.

"Господин голова, у меня осталась минута; но я действительно хочу уступить любому из моих коллег и спросить их, скажут ли они сегодня, что, по сути, когда дело дошло до войны в Украине, это Украина не вторглась в Россию. Всё было наоборот. Есть ли хоть кто-то, у кого хватит смелости сказать, что Россия вторглась в Украину?", – заявила Крокетт.

Стоит отметить, что в ответ на этот вопрос в Палате представителей США воцарилась тишина.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает РФ ответственной за вторжение в Украину. В то же время он обвинил в войне президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, поскольку они якобы "говорили не о том", а РФ якобы было "так легко отговорить".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что его страна не собирается предоставлять Украине слишком много гарантий безопасности. Глава Белого дома отметил, что это бремя должны взять на себя страны Европы.

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