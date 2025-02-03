В Украину с визитом прибыли замминистра обороны Польши и руководители компаний-производителей оружия. Фото

В Киев с официальным визитом прибыл заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Вместе с ним – руководители польских компаний, занимающихся производством оружия.

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Поездка польских чиновников не была анонсирована. Об этом сообщило Министерство обороны Польши в соцсети Х.

На киевском вокзале Томчика встретили временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич и атташе по обороне Польши в Киеве полковник Дариуш Слота.

Программа визита предусматривает встречу с представителями украинского правительства и оборонной промышленности. Вместе с руководством польского оборонного концерна PGZ и его компаний-членов Томчик намерен обсудить укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

"Замминистра проведет в Киеве ряд встреч с представителями украинского правительства, а также оборонной промышленности, где в сопровождении руководства PGZ и ее компаний-членов обсудит вопросы укрепления взаимного сотрудничества", – говорится в сообщении Минобороны Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда, который уйдет с поста в августе по истечении двух пятилетних сроков, заявил, что в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой Украине потребуется массированная поддержка. В частности, для восстановления экономики и поддержки порядка и безопасности внутри страны, в чем ей должны помочь союзники.

Как сообщал OBOZ.UA, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Варшаве и обсудили дальнейшее взаимодействие стран, оборонную помощь и приближение справедливого мира. Польский лидер подчеркнул, что страна всегда будет поддерживать Украину, в частности, будет участвовать в ее восстановлении.

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