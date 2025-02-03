'Польские и украинские интересы совпадают': Дуда высказался об участии Варшавы в мирных переговорах и отправке в Украину западных войск

Президент Польши Анджей Дуда, который уйдет с поста в августе, после завершения двух пятилетних сроков, заявил, что в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой Украине понадобится массированная поддержка. В частности, для восстановления экономики и поддержания порядка и безопасности внутри страны, в чем ей должны помочь союзники.

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Об этом политик заявил в интервью Financial Times. Он заверил, что "интересы Варшавы и Киева совпадают", но не считает необходимым отправлять польские войска в Украину в рамках возможной миротворческой миссии.

В частности, Дуда повторил скептицизм премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу отправки войск в Украину в рядах западных сил, которые могут быть развернуты для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.

По его словам, Польша "постоянно помогает" Украине, поставляя оружие, но также выступая в качестве логистического центра для военной и гуманитарной помощи. В то же время поляки "наиболее подвержены потенциальным российским атакам".

"Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам необязательно размещать там наши войска", – заявил польский лидер.

При этом указал, что если бы администрация президента США Дональда Трампа, пообещавшего положить конец войне в течение нескольких месяцев, пригласила за стол переговоров другие государства, помимо Украины и РФ, то "было бы в интересах Киева, чтобы Польша также была там".

"Если мы посмотрим на этот возрожденный российский империализм, в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", – заключил Дуда.

Хотя в этом же интервью он также выразил обеспокоенность тем, что после прекращения боевых действий "преступность перекинется через границу из Украины" – в Польшу, также затронув Западную Европу и США. Политик решил привести в пример годы после распада СССР, сравнив ситуацию с Россией начала 1990-х годов, "когда бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия стремительно росли среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана", а возвращение советских войск "оказало влияние на взрыв организованной преступности в Западной Европе, а также в США".

"Просто представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой. У многих из тех, кто воюет с Россией, будут проблемы с психикой. Многие будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и будут возвращаться в свои села, города, где найдут разрушенные дома, заводы, фабрики, без работы и без перспектив", – высказался Дуда, заявляя, что из-за этого Украине "понадобится массированная поддержка для обеспечения безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Варшаве и обсудили дальнейшее взаимодействие стран, оборонную помощь и приближение справедливого мира. Польский лидер подчеркнул, что страна всегда будет поддерживать Украину, в частности, будет участвовать в ее восстановлении.

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