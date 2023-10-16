В Украину с визитом прибыл глава ОБСЕ. Фото

В Украину 16 октября приехал Буяр Османи – глава ОБСЕ и министр иностранных дел Северной Македонии. Он запланировал переговоры с украинскими властями, в том числе с президентом Владимиром Зеленским.

Визит в нашу страну Османи анонсировал еще 23 августа, выступая на третьем саммите Крымской платформы. Тогда он отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает вместе с Украиной в вопросах гуманитарного разминирования, верховенства права, уменьшения последствий вооруженной агрессии России.

На своей странице в Twitter 15 октября Османи написал, что посетит Киев как действующий глава ОБСЕ, пообщается с руководством и людьми на местах. "Чтобы услышать их нужды, надежды и страхи", – заявил дипломат.

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Македонское издание Сivil media сообщило, что Османи приехал в столицу Украины на поезде. Это не первая его поездка в Киев.

Османи сказал журналистам, что Украина является главным из приоритетов во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в нашем государстве решается будущее Европы.

"Когда под угрозой сама основа организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине – российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка", – объяснил дипломат.

В Twitter он рассказал, что побывал в киевской школе, которая пострадала из-за российской атаки.

"Это суровое напоминание о срочной необходимости мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего", – написал Османи.

Буяру Османи 44 года, у него медицинское образование, работал хирургом. Женат и имеет двоих детей.

С 2008 по 2011 год был министром здравоохранения Северной Македонии. С июня 2017-го был одним из заместителей премьер-министра Зорана Заева. С августа 2020-го занял кресло главы МИД и стал первым за время независимости Северной Македонии представителем албанского меньшинства в этой должности. Председателем ОБСЕ он является с 1 января 2023 года.

Как писал OBOZ.UA:

– В июле этого года Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание специального трибунала по преступлениям России против Украины. Этому предшествовали долгие дебаты.

– Также организация признала РФ государством – спонсором терроризма, а российскую ЧВК "Вагнер" – террористической организацией.

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