В Польше завершен подсчет голосов на парламентских выборах: какая партия получила наибольшую поддержку и что это значит

В Польше подсчитали все бюллетени на парламентских выборах. Правящая консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского и польского премьер-министра Матеуша Моравецкого получила большинство голосов – 35,38%.

С небольшим отрывом второе место заняла оппозиционная "Гражданская платформа" – 30,70%. Коалиция центристских партий "Третий путь" получила 14,40%. Политический союз левых партий "Новые левые" собрал 8,61% голосов, а альянс ультраправых евроскептических сил "Конфедерация" – 7,16%. Соответствующими результатами утром 17 октября поделилась Национальная избирательная комиссия Польши.

"Разделение мест указывает на то, что ПиС вряд ли сформирует правительство", – пишет польское издание Newsweek.

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Парламентские выборы прошли в воскресенье, 15 октября. Голосование длилось с 7:00 до 21:00, хотя некоторые окружные избирательные комиссии работали и после этой даты.

Право голоса на выборах имели 29,532 миллиона человек. Явка составила примерно 74,3%, что стало рекордом для Польши.

Параллельно с выборами в Сейм и Сенат был организован общенациональный референдум, на котором были заданы четыре вопроса, в том числе о пенсионном возрасте и проблеме миграции. На эти вопросы ответили только 40,91% граждан – это означает, что результат референдума не имеет обязательной силы.

Как распределяться места в Сейме

Newsweek пишет, что у ПиС будет больше всего депутатов в Сейме – 194. Это означает потерю 41 места по сравнению с 2019 годом. "Гражданская платформа" будет иметь 157 депутатов – на 23 больше, чем было представлено четыре года назад.

"Третий путь" получит 65 мест. Левые политические партии понесли серьезные потери – в новом сейме у них будет 26 депутатов, что на 15 меньше, чем раньше. В свою очередь "Конфедерация" представит 18 депутатов – на семь больше, чем в 2019-м.

О том, как выборы в Польше могут повлиять на поддержку Киева Варшавой, читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Голосование на парламентских выборах в Польше 15 октября назвали "важнейшими за десятилетия".

– В ультраправой и антиукраинской "Конфедерации" некоторые члены политсилы отметились не только симпатией к государству-террористу России, но и другими скандальными заявлениями. Детали об этом можно найти здесь.

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