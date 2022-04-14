Латвия за два месяца передала Украине треть своего годового бюджета на оборону, – президент Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что с начала российского вторжения в Украину, Рига отдала на оборонные потребности украинского государства треть своего оборонного бюджета. Он призвал и другие страны последовать этому примеру.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 13 апреля после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовала пресс-служба ОП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Левитс отметил, что для противостояния России Украина нуждается в эффективном вооружении. Государство, как политик подчеркнул, борется не только за свою свободу, но и за всю Европу.

"Украине нужна вооруженная помощь, помощь военная. Украина бьется за нас, и нашей обязанностью является ей помочь всеми способами, в первую очередь оружием. Мы в Латвии уже треть годового оборонного бюджета за два месяца потратили, чтобы помочь Украине построить военную мощь. Есть и другие члены НАТО, которые также помогают и это очень важно. Надо, чтобы все страны помогали Киеву эффективным вооружением", – отметил Левитс.

Видео дня

Напомним, что 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с рядом лидеров стран. В украинскую столицу прибыли президент Польщи Анджей Дуда, Эстонии – Алар Карис, Латвии – Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа. Они прибыли в Украину, чтобы выразить поддержку Зеленскому и защитникам страны. Детали встречи – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад должен объединиться в поддержке Украины и предоставить оружие украинскому войску, чтобы отбить российскую агрессию. Президент Владимир Зеленский озвучил перечень современного оружия, необходимого нашей стране.