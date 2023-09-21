В Украине официально разрешили писать 'россия' со строчной буквы в неофициальных текстах: что это значит

В Украине на официальном уровне разрешили писать название страны-агрессора России со строчной буквы. В частности, речь идет о неофициальных текстах.

Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Обращение поступило от вице-премьер-министра Ирины Верещук.

"Учитывая героическую борьбу Украинского народа за Независимость Украинского Государства, приняв во внимание обращение в социальных сетях вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук о написании названия страны-агрессора с малой буквы, языка на заседании от 15.09.2023 (протокол № 83) обсудила этот вопрос и с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины (вх. № 1396/23 от 14.09.2023), Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины (вх № 1404/23 от 15.09.2023)", – говорится в сообщении.

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Следовательно, заявлено, что написание названий "русская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф" и т.п. с малой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка.

Как подчеркивает Нацкомиссия, такое написание разрешено в текстах неофициального характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект, запрещающий предоставлять географическим объектам в Украине названия, связанные с государством-агрессором Россией или с ее деятелями. Его цель – уменьшение влияния РФ на мировоззрение украинского народа и внутреннюю политику Украины.

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