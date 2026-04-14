В Украине назначили спецпосла по вопросам пленных и пропавших без вести: кто им стал

В Министерстве иностранных дел Украины создали должность посла по особым поручениям по вопросам, связанным с военнопленными, гражданскими, лишенными личной свободы, и без вести пропавшими. На нее назначили Дмитрия Пономаренко, который ранее представлял нашу страну в Южной Корее и Монголии.

Он будет работать в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии. Об этом 13 апреля сообщили в МИД Украины, отметив, что создание должности инициировал глава министерства Андрей Сибига.

"До этого Дмитрий Пономаренко посвятил немало лет развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и активизации межрегионального сотрудничества. В 2021-2025 годах представлял Украину как Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Корея и по совместительству в Монголии", – сказано в сообщении.

Чем будет заниматься посол

Пономаренко будет осуществлять координацию в рамках МИД по поиску действенных механизмов воздействия на государство-агрессора Россию с целью предотвращения пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными.

Его деятельность также будет включать сотрудничество в вопросах освобождения украинских защитников, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и защиты прав без вести пропавших.

"В частности, по результатам договоренностей МИД с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Общественного совета при Координационном штабе по плану совместных действий, включая проведение адвокационных мероприятий, на 2026 год", – добавили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Пасхи Киев и Москва провели новый обмен пленными. Домой удалось вернуть 182 украинцев, среди них 175 военных и 7 гражданских, большинство из которых находились в плену с 2022 года.

