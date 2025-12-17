В Украине министров обязали отчитываться перед отставкой: что известно о решении Рады

Члены Кабинета министров отныне будут обязаны отчитываться о проделанной на должности работе перед увольнением. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании 17 декабря.

Парламентарии приняли законопроект № 3195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров. Принятое решение уже появилось на официальном сайте парламента.

Что изменится

Документ регулирует порядок назначения на должности членов правительства и определяет особенности прекращения их полномочий.

Изменения также обязывают министров присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса об их увольнении на заседании комитета и на пленарном заседании Верховной Рады Украины, если основанием является заявление об отставке.

По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, также обязательным условием при подаче членом правительства заявления об отставке является представление письменного отчета о его работе.

Также изменениями в закон предусмотрена обязательная встреча со всеми фракциями и группами кандидата на назначение в Кабмин.

