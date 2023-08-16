В Украине хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки: что известно о законопроекте

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешить сотрудникам ЖКХ, ОСМД и других организаций, обслуживающих жилые дома, подавать в военкоматы сведения о призывниках и военнообязанных и вручать повестки о вызове в ТЦК и СП. Помимо этого, этот документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику государства.

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Автором соответствующей инициативы выступил нардеп Георгий Мазурашу из фракции "Слуга народа". Текст проекта закона № 9566 (от 07.08.2023) был опубликован на сайте ВР.

Подчеркнем: Мазурашу ранее уже отличался скандальными предложениями. За 2019-2022 годы нардеп с Буковины подал наибольше законопроектов среди своих коллег. На конец лета 2022-го он был соавтором более 450 законодательных инициатив (только за 54 из них проголосовали). А вот из личных законопроектов "слуги" его коллеги не поддержали ни одного.

В своей новой инициативе Мазурашу предложил на законодательном уровне разрешить коммунальщикам и владельцам домов вручать повестки военнообязанным гражданам. Также указанные лица могли бы собирать информацию о потенциальных военнообязанных гражданах и способствовать после этого их визиту в ТЦК и СП, считает автор проекта.

Кроме того, народный депутат хочет, чтобы военнообязанные могли писать отказы от мобилизации по личным или религиозным убеждениям.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что это якобы "повысит мотивацию граждан к защите Отечества, оптимизирует мобилизационную деятельность с целью привлечения в военные подразделения мотивированных патриотов, снимет ненужное лишнее социальное напряжение и будет содействовать поддержанию и укреплению отечественной экономики".

Как писал OBOZREVATEL, в августе этого года в Украине упростили создание и деятельность ОСМД (объединений совладельцев многоквартирного дома). В частности, уменьшается количество голосов, необходимых для принятия решений, а также разрешается дистанционное участие в сборах.

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