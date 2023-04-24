Тюрьма за критику власти и выезд за границу за 'откуп': самые скандальные законопроекты нардепа Мазурашу, которые возмутили Украину

Украинский парламентарий Георгий Мазурашу отметился новой скандальной инициативой, предложив сажать в тюрьму всех, кто с фейкового аккаунта в сети критикует власти. Очередная инициатива нардепа из Буковины возмутила украинцев, еще не забывших, как он предлагал лишить их права на обслуживание на родном языке.

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Среди прочего, этот депутат от "Слуги народа" просил разрешить работающим мужчинам "откупиться" от мобилизации ради выезда за границу во время войны, а еще предлагал штрафовать за пропаганду ЛГБТ. Подробнее о самых скандальных законопроектах Мазурашу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Георгий Мазурашу?

Родился 17 апреля 1971 года в селе Крупянское Глубокского района Черновицкой области. Окончил Черновицкий механико-технологический техникум и Черновицкий национальный университет по специальности "Государственная служба". С 2014 по 2018 год был членом исполкома Черновицкого областного отделения Национального олимпийского комитета Украины. Директор Черновицкого облцентра физического здоровья населения "Спорт для всех".

Как отмечается в биографических данных нардепа, он бывший правоохранитель, спортивный журналист и экс-начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Черновицкой ОГА. Также он указывал, что белее 10 лет является членом Союза журналистов Украины.

На днях же в Национальном союзе журналистов Украины заверили, что Мазурашу больше не числится у них – нардепа исключили из НСЖУ за неуплату взносов.

В 2019 году прошел в парламент по округу №203, Черновицкая область. Там "слуга народа" является главой подкомитета по физической культуре и массовому спорту Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта.

Самые скандальные законопроекты Мазурашу

За 2019-2022 годы нардеп из Буковины подал наибольше законопроектов среди депутатов в Верховной Раде. По более чем 450 законодательным инициативам, соавтором которых Мазурашу был по состоянию на конец лета 2022-го, проголосовали за 54. А вот из личных законопроектов "слуги" его коллеги не поддержали ни одного.

Согласно исследованию гражданской сети ОПОРА, в 2021 году Мазураш по количеству инициированных проектов находился на шестом месте среди всех парламентариев. Тогда на его счету было 200 инициатив. Однако впоследствии он приобщился к написанию еще 255 проектов законов.

"Садить в тюрьму" всех, кто использует фейковые аккаунты для критики властей

В законопроекте №9223 от 19.04.2023 года Мазурашу предложил запретить использование учетных записей в соцсетях с целью распространения недостоверной информации или осуществления влияния на принятие решений, совершение или несовершение действий. В частности, нардеп считает целесообразным назначение нарушителям, которые, прячась за ботом, критикуют власти, наказания в виде штрафа или 5-7 лет лишения свободы с конфискацией имущества во время военного положения.

Дословно его инициатива звучит как проект закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины по установлению ответственности за отдельные действия против основ национальной безопасности Украины".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, мол, в Украине социальные платформы не способствуют удалению, блокированию ложных аккаунтов, распространяющих ложь. Мазурашу говорит, что в итоге страна-агрессор Россия, ведущая войну против нашего государства, активно использует еще и ботов – для информационных атак через Facebook, Instagram и Twitter.

Ввиду потенциальных угроз от "деструктивной информационной деятельности в ущерб национальной и государственной безопасности Украины" он считает "логичным" введение уголовной ответственности за совершение таких действий.

Мазурашу убежден, что реализация такого закона не повлияет на рыночную среду, права и интересы субъектов хозяйствования, на развитие регионов или рынок труда, на уровень занятости населения и даже его здоровье, экологию и т. д. Напротив, считает нардеп, это даст потенциальное положительное влияние на граждан, которые "чувствуют себя защищенными от ложных и манипулятивных информационных атак".

Его законопроект №9223 уже рассмотрели в профильном Комитете и предоставили на дальнейшее ознакомление в парламенте.

Собирал в ВРУ подписи за лишение украинцев права на обслуживание на родном языке

В начале апреля депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу начал собирать подписи коллег под законопроектом №9178, инициирующим отмену базовой нормы закона о языке, которая гарантирует каждому гражданину Украины предоставление услуг на украинском.

В то же время Мазурашу назвал это проектом закона о "повышении комфортности обслуживания населения". По его мнению, украинский в обслуживании следует оставить обязательным только для предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, тем самым исключив из перечня частных предпринимателей и ФЛП.

Депутат выразил убеждение, что эти изменения будут "способствовать консолидации и развитию украинской нации, самобытности коренных народов и нацменьшинств", как это указано в ст. 11 Конституции Украины.

"Нельзя относиться к таким украинофобским шагам как к девиации отдельного депутата. Сам факт появления в парламенте подобных законопроектов ненормальный, дискредитирует украинские власти и требует публичной оценки. Прежде всего – со стороны монобольшинства, раз уж она считает необходимым держать со своих рядов" такого ценного кадра", – прокомментировал инициативу парламентария нардеп Владимир Вятрович.

"Откуп" от мобилизации для выезда за границу

Во время полномасштабной войны народный депутат Георгий Мазурашу подготовил законопроект №8029, которым предлагал, чтобы военнообязанный украинец, желающий уехать за границу, вносил на счет госбанка не менее 13 000 грн.

По его мнению, банку также необходимо предоставить удостоверенное нотариусом добровольное согласие ежемесячно пополнять счет на сумму минимального размера налогов с зарплаты, которую он будет перечислять в поддержку ВСУ. По какому принципу вычисляли бы такую сумму, депутат не указал.

Необходимость принятия такого закона он обосновывал тем, что в стране высок уровень безработицы, а значительный процент украинцев до войны работал за границей и присылал деньги домой.

В 2023-м Мазурашу зарегистрировал уже другие законопроекты – №9075 и №9074 – призывая разрешить выезд за границу во время военного положения студентам, спортсменам и другим военнообязанным мужчинам, не подлежащим мобилизации.

Защита "традиционного института семьи" и ограниченная продажа алкоголя

В комментарии "Суспільне" Мазурашу рассказывал, мол, оценивает инициативы коллег и ставит подпись под поддерживаемыми законопроектами. Так, в 2022 году он в соавторстве "пытался" изменить текст гимна Украины. Тогда президент Владимир Зеленский заверил, что даже в случае принятия документа ВРУ он его не подпишет. В итоге, законопроект не дошел до рассмотрения в парламенте.

Среди наиболее обсуждаемых инициатив Мазурашу: защита "традиционного института семьи", когда нардеп предлагал штрафовать за пропаганду гомосексуализма. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, которая тогда занимала этот пост, осудила такую законодательную инициативу, поскольку она дискриминационная и нарушает Конституцию Украины.

Так и не рассмотрели в парламенте инициативу Мазураша об ограниченной продаже алкоголя. Нардеп предлагал продавать спиртные напитки и табак только в спецмагазинах.

Среди принятых на сегодняшний день проектов, в соавторстве которых есть Мазурашу, – ряд изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" относительно спорта ветеранов и деятельности нацлаборатории антидопингового контроля. Также изменения в некоторые законы Украины о содействии развитию физической культуры и спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году на Буковине правоохранители разоблачили помощника Мазурашу на получении взятки в $5700. Он требовал ее у волонтера – за содействие в выделении в собственность земельных участков.

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