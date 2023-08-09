В Украине изменили правила работы ОСМД: Зеленский подписал закон

В Украине упростили создание и деятельность ОСМД (объединений совладельцев многоквартирного дома). В частности, уменьшается количество голосов, необходимых для принятия решений, а также разрешается дистанционное участие в сборах.

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Соответствующий законопроект № 7029 подписал президент Украины Владимир Зеленский. "Упрощение заключается в возможности использования электронных инструментов и цифровой подписи", – объяснил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Так, создание и деятельность ОСМД становятся проще. Для этого законопроектом предусмотрены:

уменьшение требований по количеству голосов совладельцев, необходимых для принятия решений в многоквартирном доме до 50% жильцов +1 голос (исключение – отсоединение многоквартирного дома от инженерных сетей);

возможность использовать электронные подписи во время голосования и принимать участие в собраниях дистанционно;

дистанционно; разрешение информировать жильцов о собраниях посредством электронных средств коммуникации ;

; освобождение ОСМД от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий, отменяется потребность при этом изменять действующие уставы;

введение единого подхода к оформлению протоколов собраний совладельцев.

Одновременно законопроект уточняет права совладельцев на ознакомление с документами собрания ОСМД. Также предусматривается ответственность за потерю, уничтожение или непредоставление доступа участникам ОСМД к материалам собрания, договорам и т.п.

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