В Украине хотят перекрыть популярную 'лазейку' для уклонистов: о чем идет речь и какое решение готовят

В Верховной Раде, работая над законопроектом о мобилизации, ищут также приемлемую формулу обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом. Законодатели должны определить, как в этом вопросе перекрыть "лазейку" для уклонистов.

В частности, сделать невозможными случаи, когда смотрителями человека оформляют сразу нескольких людей. Об этом заявил заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВРУ Егор Чернев.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто ухаживает за ними. Сейчас ищем формулу, при которой такие люди не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты", – отметил он.

Депутат говорит, что мужчины военнообязанного возраста, не желающие идти на военную службу, находят людей с инвалидностью, чтобы оформить над ними опеку и получить отсрочку от мобилизации. Иногда получается, что у одного такого человека может быть сразу целый ряд смотрителей.

"Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", – заявил парламентарий.

По его словам, Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой – удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Как только законопроект будет сбалансирован, он попадет на рассмотрение и голосование в сессионный зал Верховной Рады.

Напомним: согласно законодательству Украины, отсрочка от мобилизации возможна в случае, если мужчина от 18 до 60 лет, будучи военнообязанным, попадает под одну из пяти категорий, среди которых – уход за пожилым человеком или инвалидом.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранительные органы разоблачили в Украине ряд преступных схем, с помощью которых военнообязанные граждане избегали мобилизации. Примечательно, что среди фигурантов оказались три работника медучреждений и адвокат.

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