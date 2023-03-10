Блог | Елена Зеркаль: В Украине еще старая советская практика "сначала посадим, а потом разберемся": мы должны победить совок

У Президента США Байдена не так давно проводили обшуки в будинку. І ні для кого це не стало проблемою – просто правоохоронці виконують свою роботу, відповідно до зрозумілих правил та процедур. Коли Крістін Лагард була очільницею МВФ, у неї теж проводили обшуки. Вона довела свою невинуватість в суді і суд не став на заваді кар’єрі – після того вона стала главою Європейського центробанку. Так працює нормальна правова система, в якій справді поважають принцип невинуватості. Людина вважається невинуватою, поки суд не виніс відповідного рішення.

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Верховенство права це не тільки принцип, але і перша умова вступу до Європейського Союзу. Для кожного з нас це гарантія нашого майбутнього та майбутнього наших дітей. Щоб мати це майбутнє, ми маємо перемогти не тільки росіян на полі бою, але і совок, який залишається в світосприйнятті та поведінці.

Совок – це неповага до прав людини і публікація персональних даних без згоди. Публікація судом – установою, яка має захищати права і свободи.

Це маніпуляції з фактами і навіть відверта брехня. Це застосування надмірного запобіжного заходу для тиску на підозрюваного. Стара радянська практика "спочатку посадимо, а потім розберемося".

Це також намагання гнатися за статистикою, щоб продемонструвати успішність. Бо успішність вимірюється кількістю людей, які сидять, а не кількістю справедливих вироків.

Ми створювали нові інституції та наділяли їх повноваженнями саме для того, щоб вони працювали по-новому. Використовували кращі європейські практики, а не радянські методи. Ми все ще можемо вирішити ці проблеми росту. Я все ще маю надію, що судовий процес буде цивілізованим та змагальним. І проблема не є системною, а просто глюком, на рівні виконавців.