В Украине будут масштабировать собственное производство взрывчатки, – Свириденко

Новая руководительница Кабинета министров Украины Юлия Свириденко отчиталась о первой неделе работы нового правительства. Также она обозначила некоторые приоритеты на ближайшее будущее.

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В частности, правительство будет концентрироваться на развитии сферы протезирования и масштабировании производства собственной взрывчатки, определены также некоторые первоочередные действия в экономике. Подробности Свириденко раскрыла в своем Telegram-канале.

Что известно

За новый состав правительства во главе со Свириденко депутаты Верховной Рады Украины проголосовали 17 июля. Через неделю после начала работы обновленного Кабмина премьер отчиталась о сделанном.

"На старте мы четко определили для себя четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление. Протезирование — сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики. Наша задача — сделать так, чтобы каждый, кто в этом нуждается, и военный, и гражданский, получил качественный протез вовремя", – заявила Свириденко.

Она рассказала, что 27 июля посетила украинское производство протезов Esper Bionics: его продукцию премьер назвала "примером технологий, реально меняющих жизнь".

"Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", – отметила Свириденко.

В течение недели, добавила она, в качестве главы правительства провела ряд встреч со специалистами по реабилитации, производителями, руководителями реабилитационных центров.

"Мы видим, что многие люди вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью. Поэтому поставили задачу Минсоцполитики и Министерству здравоохранения определить четкий план урегулирования проблемных вопросов", – подчеркнула Свириденко.

Также она рассказала о решениях в оборонном секторе.

"Будем масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине. Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1. Наша цель — чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине. Системно и в нужных объемах", – отметила Свириденко.

Относительно экономики, глава правительства подчеркнула, что Кабмин "дал старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса".

"Бизнес ожидает от Правительства ощутимые шаги по дерегуляции, поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур. Продолжаем работу с министрами. С каждым главой министерства встречаюсь отдельно — нарабатываем конкретные планы. Они войдут в Программу действий Правительства", – резюмировала глава Кабмина.

Что предшествовало

Ранее Свириденко заявляла, что правительство планирует запустить гранты на производство боеприпасов и восстановление "под ключ".

Запуск проекта по грантам на производство боеприпасов и взрывчатых веществ она анонсировала с 21 июля. Его цель - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств.

А экспериментальный проект под названием " Проектируй и строй", который продлится два года, по словам главы правительства, позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру.

Этот проект правительство также запустило с 21 июля.

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