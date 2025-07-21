"Большое строительство" возвращается: правительство запускает экспериментальный проект восстановления жилья

В Украине стартовал новый масштабный проект "Проектируй и строй", по европейской модели Design-build одна компания отвечает и за проект, и за строительство объекта "под ключ". Ожидается, что это позволит быстрее восстанавливать жилье, школы, больницы и критическую инфраструктуру в пострадавших регионах.

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Об этом сообщила новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко. Проект, рассчитанный на два года, находится под контролем вице-премьера Алексея Кулебы и Агентства восстановления. Предусмотрен также независимый аудит с привлечением международных экспертов.

Война уничтожила или повредила сотни тысяч объектов: более 160 тысяч домов, более 7 тысяч школ и 900 медицинских учреждений нуждаются в восстановлении. По оценкам Всемирного банка, для полного восстановления Украине необходимо не менее $524 млрд.

Восстановление касается не только жилья, но и мостов, энергетических систем, детсадов, больниц, транспортной инфраструктуры 0 целые города будут перезапущены как комплексная экосистема. Источники финансирования 1 госбюджет, международная помощь, частные инвесторы. Закон №7508 открыл двери для публично-частного партнерства, что позволяет воплощать проекты с привлечением до $1 млрд инвестиций уже в 202522026 годах.

Отдельно поддержку оказывают Франция и другие страны ЕС, что помогает реализовать критически важные объекты в Харькове, Кривом Роге, Запорожье. Правительство запускает грантовые программы для переселенцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших общин. Предусмотрены жилищные сертификаты, цифровые сервисы для быстрой компенсации, создание муниципального жилья для врачей, учителей, служащих.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике 3 в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилого фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

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