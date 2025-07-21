Правительство планирует запустить гранты на производство боеприпасов и восстановление 'под ключ', – Свириденко

В Украине планируют запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также проект для быстрого строительства или восстановления гражданской инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов. Соответствующие решения уже готовят в Кабинете министров.

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Об этом сообщила новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко в воскресенье, 20 июля, на своей странице в Facebook. По ее словам, государство уже требует от обновленного правительства результатов.

Так, проект по грантам на производство боеприпасов и взрывчатых веществ планируют запустить уже с 21 июля. Это, подчеркнула глава правительства, поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств.

Проект координируют первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль.

Экспериментальный проект под названием "Проектируй и строй", который продлится два года, позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру, отметила Свириденко.

"Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта – "под ключ". Это европейская практика, известная как Design–build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм", – рассказала премьер-министр.

По ее словам, подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ. Проект на контроле у вице-премьер-министра Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Свириденко анонсировала мораторий на проверки бизнеса, который продлится один год. Этот шаг даст украинскому бизнесу больше свободы, и решение уже обсуждено с президентом Владимиром Зеленским.

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