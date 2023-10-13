'В центре внимания – подготовка к зиме': Зеленский приехал с визитом в Одессу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября посетил с рабочим визитом Одесскую область. Он провел совещание с военным руководством, руководителями правоохранительных органов и представителями властей региона.

Ключевой темой для обсуждения стали подготовка к зиме и защита энергетических объектов от российских обстрелов, а также нанесенные врагом разрушения портовой инфраструктуры и потребности противовоздушной обороны в Одесской области. Подробности рассказал сам глава государства в своем Telegram-канале.

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"Одесса. Провел совещание с военным руководством, руководителями правоохранительных органов и областными властями по ситуации в городе и области. В центре внимания – подготовка к зиме, защита наших людей, инфраструктуры и энергетики от российского террора", – отметил Зеленский.

По словам президента, в ходе совещания говорилось о проведении подготовки к отопительному сезону, а также о том, как оградить объекты энергетики от российских ударов.

Так, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем докладе Зеленскому заверил, что регион готов к зимнему периоду, подготовлены котельные, теплосети, объекты водоснабжения, образовательные учреждения. По его словам, также проработаны вопросы обеспечения соответствующих объектов генераторами и защиты электроподстанций.

Подробно обсудили участники встречи последствия российских ударов по портовой инфраструктуре региона, а также потребности системы ПВО Одесщины для повышения ее эффективности. На эту тему участников совещания информировал Командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов

А командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа рассказал об оперативной обстановке в зоне ответственности, в частности, и о попытках России сорвать гражданское судоходство и действия Украины для предотвращения этого, о специальных операциях в Черном море для борьбы с российскими носителями ракет.

"Работаем как дома, в Украине, так и с партнерами, чтобы дать больше защиты государству и людям", – заверил глава государства по итогам совещания.

Напомним, ранее 13 октября президент выступил перед участниками встречи Joint Expeditionary Force. В своей речи Зеленский объяснил, почему Россию нужно остановить. По словам главы государства, в настоящее время страны Европы и евроатлантического пространства получили уникальный шанс обеспечить геополитическую стабильность на континенте. Для этого Россия должна проиграть в войне против Украины.