Нардеп-предатель Пономарев продавал стратегическим предприятиям Украины продукцию российского происхождения – СМИ

Нардеп от "ОПЗЖ" Александр Пономарев, которого подозревают в госизмене, 1,5 года полномасштабной войны продавал через предприятия со своей орбиты продукцию государственным стратегическим предприятиям Украины. Речь идет о сделках более чем на 120 млн грн. Среди заказчиков – "Укрзалізниця", "Энергоатом" и бронетанковые заводы.

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При этом бизнес Пономарева работал на оккупированных территориях. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Как выяснили журналисты, связанные с Пономаревым фирмы "НПП Агринол" и "Мироил" с конца февраля 2022 года продали "Укрзалізниці" масла и смазочные материалы на 120 млн грн. Дополнительно продукция сбывалась "Энергоатому", Харьковскому и Николаевскому бронетанковым заводам, а также воинской части в Сумской области – на суммы от 55,7 тыс. до 343 тыс. грн.

При этом два ключевых производственных актива Пономарева – "Азмол" и "Агринол" – находятся в оккупированном Бердянске. Формально "НПП Агринол" и "Мироил" с начала полномасштабной войны продавали в Украине продукцию, произведенную в Грузии.

Впрочем, как выяснили журналисты, сырье для такой продукции было российским. Готовый товар из таких нефтепродуктов сбывался на государственных тендерах в Украине.

Так, завод Пономарева в Грузии "Агринол Кавказ" (переименованный в UG Lubricants Ltd) в 2022 году приобрел сырье у российских государственных компаний – "Славнефть" и "Роснефть". Общая стоимость составила почти 2 млн долл. (около 72 млн грн).

Пономарев подтвердил в комментарии, что UG Lubricants Ltd покупал сырье из РФ, но заверил, что после 24 февраля 2022 года закупки прекратились. "Там единственное – наложился момент, когда купленный до 24 февраля небольшой объем продукции после 24-го доходил по инерции. Но последующих покупок больше не было", – утверждает Пономарев.

Однако, как свидетельствуют данные торговых операций базы Import Genius и вашингтонского центра оборонных исследований C4ADS, поставки из России шли как минимум всю весну и все лето 2022 года.

Также расследователи обратили внимание на пребывание Пономарева в оккупированном Бердянске, где он находится более полугода. Там, по данным журналистов, нардеп вступал в контакты с ФСБ России и представителями оккупационной власти, а также возобновил производство моторных масел на бердянских предприятиях. Сырье завозилось из РФ, готовая продукция сбывалась также стране-агрессору.

Пономарев утверждает, что в Бердянске был в плену и подвергался пыткам. Тем не менее, расследователи обнаружили свидетельства и документы, которые не стыкуются с этой версией.

Кроме того, подозрение в госизмене Пономареву выдали именно из-за работы предприятий в оккупации. По данным СБУ и ГБР, Пономарев в первый же день вторжения уехал из Киева в оккупированный Бердянск.

Там он перерегистрировал предприятия согласно законодательству России, открыл счета в местных "филиалах" российских банков, а также организовал производство ресурсов для оккупантов. В частности, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений. А находившиеся в его орбите местные СМИ транслируют пророссийскую пропаганду, говорится в материалах дела.

За два месяца до полномасштабного вторжения РФ журналисты также выяснили, что у Пономарева, кроме украинского, было гражданство России. Документы на его получение были поданы в 2003 году, в 2007-м выдан новый паспорт по достижению 45-летия.

Журналисты утверждают, что российский паспорт нардепа до сих пор действителен. Сам депутат отрицает, что у него есть паспорт РФ.

Источники в правоохранительных органах однако сообщают: СБУ подтвердила факт наличия у Пономарева российского гражданства. Но лишить мандата депутата можно только после приговора суда или в случае прекращения гражданства Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2018 году Пономарев попадал в скандал после того, как напал на журналиста в кулуарах парламента и отобрал у него телефон. А в марте 2022 году в Бердянске заявляли о якобы похищении Пономарева. Работники его предприятий города из-за "пропажи владельца" останавливали работу.

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