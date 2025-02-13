В такой ситуации предвыборная тактика абсолютно неуместна: президент ЕНП призвал власть прекратить преследовать Порошенко

Президент Европейской народной партии Манферд Вебер призвал украинские власти прекратить преследование лидера оппозиции Петра Порошенко. Он подчеркнул, что в ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, "партийные соображения и тактика перед возможными выборами абсолютно неуместны".

Видео дня

Заявление Манферда Вебера цитирует сайт "Евросолидарности".

"С большим удивлением узнал о вчерашнем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины за подписью президента Владимира Зеленского, которое может привести к аресту и введению ограничительных мер против бывшего президента Украины, лидера ассоциированной с ЕНП партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко", – говорится в заявлении.

Вебер напомнил о неотложной необходимости сохранить единство в Украине на этом решающем этапе войны и международных усилиях для ее прекращения.

"В такой ситуации партийные рассуждения и тактика перед возможными выборами абсолютно неуместны. Вместо того чтобы называть его предателем, я подчеркиваю неоценимую услугу, которую Порошенко предоставил Украине, в частности в развитии сильной армии и подготовке страны к эффективной обороне", – констатирует Манфред Вебер.

"С начала полномасштабного вторжения команда Порошенко направила в поддержку ВСУ более 6,2 млрд грн. Обвинения в государственной измене против пятого Президента Украины, который с 2014 года твердо противостоял российской агрессии, укреплял Вооруженные Силы Украины, обеспечивал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и способствовал консолидации украинской национальной идентичности, безосновательны и выглядят исключительно политически мотивированными.

"От имени нашей политической семьи я призываю Президента Украины пересмотреть это решение и избегать действий, подрывающих крайне необходимое национальное единство, достичь прочной переговорной позиции по агрессору и подтвердить стремление Украины по вступлению в ЕС. Я также призываю Президента Европейского Совета, Президента Европейской Комиссии, Президента Европейского Парламента и наши партии-члены присоединиться к нам в отстаивании единства в Украине", – пишет Президент ЕНП.