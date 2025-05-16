Блог | В Стамбуле как поделано. Пришло время перестать играть в КВН с КГБ-ГРУ-ФСБ
Вопрос даже не в уровне делегации. Там все логично: те же люди среднего звена, преимущественно подсанкционные, которые участвовали в Стамбуле-1 + направление СНГ (намек четкий) + гуманитарные проблемы (с какого перепугу?!).
Далее текст на языке оригинала.
Це – пастка.
Цілі росіян цілком зрозумілі.
– Зірвати реальні змістовні переговори.
– "Перекинути м'яч" на поле опонента.
– Пролонгувати Стамбул-1 у Стамбул-2 та легалізувати капітуляційні вимоги зі всіма наслідками.
– Зробити відповідну картинку, особливо для одного конкретного глядача.
– Затягувати максимально різні зустрічі, щоб виграти час і ефективність наступу.
У цьому Стамбулі (насправді красиве древнє чудове місто) як пороблено... Треба змінювати локацію.
Та й, нарешті, час прийшов перестати грати в КВК з КДБ-ГРУ-ФСБ.