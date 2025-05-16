Вопрос даже не в уровне делегации. Там все логично: те же люди среднего звена, преимущественно подсанкционные, которые участвовали в Стамбуле-1 + направление СНГ (намек четкий) + гуманитарные проблемы (с какого перепугу?!).

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Далее текст на языке оригинала.

Це – пастка.

Цілі росіян цілком зрозумілі.

– Зірвати реальні змістовні переговори.

– "Перекинути м'яч" на поле опонента.

– Пролонгувати Стамбул-1 у Стамбул-2 та легалізувати капітуляційні вимоги зі всіма наслідками.

– Зробити відповідну картинку, особливо для одного конкретного глядача.

– Затягувати максимально різні зустрічі, щоб виграти час і ефективність наступу.

У цьому Стамбулі (насправді красиве древнє чудове місто) як пороблено... Треба змінювати локацію.

Та й, нарешті, час прийшов перестати грати в КВК з КДБ-ГРУ-ФСБ.