'Москва должна понимать, что отказ от мира имеет свою цену': Сибига встретился с Рубио в Турции. Фото

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вечером 14 мая встретился с государственным секретарем США Марко Рубио в Турции. Они подробно обсудили логику дальнейших шагов, каждая из сторон поделились своими подходами.

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Об этом Сибига написал в соцсети Х. Он отметил, что целью встречи было донести видение президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.

"Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену", - подчеркнул министр.

На встрече также присутствовал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Сибига сообщил, что он подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента США Дональда Трампа и поблагодарил Америку за ее вовлеченность.

"Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом", – отметил дипломат.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марк Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

Вечером 14 мая стало известно, что в РФ утвердили состав своей делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Ее возглавил Владимир Мединский, помощник главы Кремля. Сам Путин, вероятно, все же не поедет в Турцию, как и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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