В США заявили, что немецкие Leopard прибудут в Украину быстрее американских Abrams

Немецкие боевые танки Leopard 2 окажутся на территории Украины быстрее, чем американские Abrams. Хотя о конкретных датах никто не говорит.

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Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Его слова процитировало издание CNN.

Он не уточнил сроки, когда Вашингтон сможет доставить "Абрамсы" Киеву. Лишь отметил, что это займет "много месяцев".

Он также оценил немецкие "Леопарды" как очень хорошие танки, которых много на европейском континенте, но они "тоже очень сложны".

"Мы благодарны немцам за то, что они собираются предоставить сразу 14 из них, но они собираются работать с союзниками и партнерами, чтобы конкретизировать, знаете ли, полный двухтанковый батальон. Так что это около 60 танков. И это очень, очень хорошие танки, и вы правы, они смогут прибыть в Украину быстрее, чем "Абрамсы", – сказал Кирби в ответ журналисту.

Он добавил: в Белом доме действительно верят, что такая боевая техника может оказать значительное влияние на ход войны в Украине, поскольку боевые действия "становятся более ожесточенными весной и летом".

Напомним, что президент США Джо Байден объявил о планах отправить 31 танк Abrams в Украину после того, как Германия подтвердила, что поставит "Леопарды" из собственного запаса после нескольких недель дипломатического давления на Берлин.

Так, 25 января Германия приняла решение о передаче Украине 14 Leopard 2. Также Берлин разрешил поставку этих танков другим государствам. Подготовка украинских экипажей должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет содержать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы. Предоставленные "Леопарды" ВСУ смогут использовать примерно через три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и другие западные партнеры Украины ожидают новых контрнаступательных операций ВСУ на восточном и южном направлениях. Именно поэтому уже в ближайшие недели Силам обороны будут поставлены сотни единиц бронетехники, включая танки.

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