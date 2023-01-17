В США дали прогноз, при каких условиях Украина может получить дополнительные системы Patriot

В конце 2022 года США подтвердили передачу Украине зенитно-ракетной системы MIM-104 Patriot, которая усилит противоракетную оборону нашей страны. Речь идет об одной батарее ЗРК, вопрос же о дополнительных пока не поднимается, поскольку сейчас важнее обучение украинских воинов управлять ими.

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Об этом рассказала представитель Конгресса США от демократов Марси Каптур в интервью "Голосу Америки". Она уже 40 лет представляет один и тот же округ штата Огайо, но также является сооснователем и одной из руководителей Украинского кокуса в Палате представителей.

"Считаю, что один из самых важных аспектов, связанных со сложными системами вооружений, подобными этой, – получение надлежащей подготовки теми, кто будет ими управлять. Это должно происходить постепенно", – подчеркнула конгрессмен.

По ее словам, в этом вопросе нельзя рассчитывать на чудо, которое произойдет за одну ночь. Но и украинские, и американские военные понимают, какие именно усилия от них здесь требуются.

Каптур призналась, что очень впечатлена украинскими Вооруженными силами, равно как и весь остальной мир.

"Не думаю, что знаю кого-либо, кто бы рассчитывал, что украинские военные не только продержатся 11 месяцев, но и будут отвоевывать свои территории и те населенные пункты, которые были захвачены РФ еще в 2014 году", – сказала демократ.

Также отметила, что украинский народ и военные вселяют уверенность. Поэтому она уверенна, что мир найдет способ помочь Украине выиграть эту войну.

Напомним: в Белом доме официально передачу Patriot Киеву подтвердили 21 декабря. О том, что это за система ПРО и чем она может быть полезна для Украины – читайте в материале по ссылке.

16 января 2023 года украинские военные уже прибыли на базу армии США Форт Силл, расположенную в штате Оклахома. Там они будут учиться управлять системой противоракетной обороны Patriot.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Bloomberg рассказали, сколько и какого оружия получила Украина с момента полномасштабной войны. Аналитики указали, какие страны поддержали Киев, и количество переданных ими техники, вооружения.

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