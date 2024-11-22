В списке Медведчук, Табачник, Пшонка и не только: предатели Украины будут лишены госнаград

Президент Владимир Зеленский 22 ноября подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошли 34 человека, среди которых бывшие чиновники, нардепы, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.

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Все они лишены государственных наград бессрочно. Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

"Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство", – отметил президент.

Согласно указу, к десяти предателям применен максимальный набор санкций – 21 вид. Это не только о лишении госнаград, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.

Из этих десяти к семерым людям санкции применены впервые. В частности, речь идет о бывшем первом заместителе лидера "Партии регионов" и главе соответствующей фракции Александре Ефремове. Он имел ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Также это бывший первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин, у которого были ордена "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и звание "Заслуженный юрист Украины".

Госнаград лишены восьми человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины. К примеру, экс-депутат ВРУ II-IV и IX созывов Виктор Медведчук. Он был награжден орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание "Заслуженный юрист Украины".

В списке и экс-министр образования и науки (2010-2014 гг.) Дмитрий Табачник (имел ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники") и бывший премьер-министр (2010-2014 гг.) Николай Азаров (был награжден орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, а также имел звание "Заслуженный экономист Украины").

Государственной награды Украины также лишен бывший генпрокурор Украины (2010-2014 гг.) Виктор Пшонка, имевший орден "За заслуги" ІІІ степени. Так же и бывший депутат ВРУ III-IX созывов Андрей Деркач, имевший орден "За заслуги" ІІІ степени.

Кроме них, в списке и предстоятель Российской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл, награжденный орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты ВРУ 20 ноября приняли в целом законопроект №11410, призванный заложить правовые основания для лишения государственных наград граждан Украины, популяризирующих или пропагандирующих РФ. За проголосовали 283 парламентария. Инициатором этого закона выступил именно президент, он подписал его вечером 20 ноября.

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