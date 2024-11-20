В Украине предателей будут лишать государственных наград: что известно о решении Рады

Депутаты Верховной Рады Украины 20 ноября приняли в целом законопроект №11410. Он призван заложить правовые основания для лишения государственных наград граждан Украины, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора, оправдывающих оккупацию или осужденных за государственную измену и совершение других противоправных действий против Украины.

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За соответствующие законодательные изменения проголосовали 283 народных избранника. Подробности сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

"Рада проголосовала закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины. За – 283. Важный закон! Предатели не имеют права обладать государственными наградами!" – отметил Гончаренко.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту №11410 на сайте ВРУ, он преследует цель создания законных оснований для лишения государственных наград "лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдывание и признание правомерной оккупации территории Украины".

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект предусматривает внесение изменений в ряд других законов.

В частности, в Уголовном кодексе должно быть предусмотрено дополнительное наказание для осужденных за преступления против национальной безопасности изменников в виде лишения их держав наград. Определять, есть ли основания для такого дополнительного наказания, будет суд – при вынесении приговора.

Уголовно-исполнительный кодекс Украины дополнят отдельной главой, регламентирующей порядок исполнения наказания в виде лишения государственной награды Украины.

Основанием для лишения государственных наград может стать об обвинительный приговор суда или попадание человека в санкционный список Украины по решению СНБО. Под угрозу потери госнаград попадают также пропагандисты, восхваляющие государство-агрессора или его представителей, а также те, кто оправдывает российскую вооруженную агрессию и оккупацию украинских территорий.

После лишения наград, говорится в законопроекте, лицо теряет также право на все предусмотренные тем или иным знаком отличия льготы: законодательные основания для этого закрепят изменениями в ряд других законов, в частности "О государственных наградах Украины", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине", "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", "О жилищном фонде социального назначения", "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", "О судебном сборе".

Санкция будет применяться бессрочно.

Напомним, ранее в этот день в Раде расширили список категорий украинцев, имеющих право на отсрочку или увольнение со службы. OBOZ.UA рассказывал, кого касаются проголосованные изменения.