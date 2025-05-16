"В соглашениях важен момент": в Белом доме заявили о неизбежности встречи Трампа и Путина и уточнили, когда это произойдет

В администрации американского президента Дональда Трампа заявили, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным является неизбежной. Политики встретятся, когда для этого наступит "подходящее время".

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Об этом сказал заместитель помощника президента США и старший директор по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка в интервью Politico в четверг, 15 мая. По его словам, когда наступит время, Трамп окажется в одной комнате с Путиным.

Учитывая на то, что в Стамбуле 16 мая должны состояться переговоры делегаций Украины и России о прекращении огня, представитель Белого дома подчеркнул важность "остановить кровопролитие" и "пригласить" Путина за стол переговоров для заключения окончательного соглашения.

В то же время он признал, что российского президента невозможно принудить к этому.

"В соглашениях важен момент. Когда наступает подходящее время, президент оказывается в одной комнате с Путиным", – сказал Горка.

Чиновник также отметил, что такой момент является "неизбежным", хотя и отказался предоставить какие-либо подробности о том, что это означает.

Накануне в Кремле высказались о возможной встрече Путина с Дональдом Трампом. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, ни поездки Путина в Турцию, ни переговоров с президентом США в ближайшее время не планируется.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что вскоре может начаться подготовка к личной встрече американского президента с Путиным. Однако сроки возможной встречи будут установлены после того, как Трамп вернется из своей зарубежной поездки. Кроме того, возможная встреча будет зависеть и от того, как пройдут переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле 16 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и РФ не сдвинется с места без его личной встречи с Путиным. Никакие мирные инициативы не сработают, пока они не сядут за стол переговоров.

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