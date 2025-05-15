'Надо придумать, как это воплотить в жизнь': Рубио рассказал о перспективах встречи Трампа и Путина

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что в скором времени может начаться подготовка к личной встрече американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Путина. Однако сроки возможной встречи будут установлены после того, как Трамп вернется со своей зарубежной поездки.

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Об этом он сказал на брифинге в Турции в четверг, 15 мая, передает CNN. По его словам, дату будет определять Трамп.

"Что касается сроков, то президент должен будет определить это. Нам нужно будет придумать, как это реализовать", – сказал Рубио.

Глава американской дипломатии добавил, что возможная встреча Трампа и Путина также будет зависеть и от того, как пройдут переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле 16 мая.

"Поэтому, вероятно, мы подождем, пока он не закончит свою поездку, потому что президент все еще находится за границей. Мы подождем и посмотрим, что произойдет завтра, а затем будут приняты решения о сроках, а также о том, когда и где будут проходить эти встречи", – сказал он.

По мнению Рубио, прорыв в вопросе об окончании войны России против Украины возможен только при личном взаимодействии между президентом Трампом и Путиным. У США, по его словам, "нет завышенных ожиданий относительно завтрашнего дня".

"Именно такой уровень вовлеченности необходим, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Я не думаю, что до их прямого и откровенного разговора можно ожидать каких-либо значимых результатов. А президент Трамп, как мне известно, готов к такому диалогу", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Марко Рубио отказался встречаться с делегацией РФ в Стамбуле, потому что Путин отправил на переговоры чиновников низшего уровня. Американская делегация 16 мая примет участие в переговорах, но без Рубио.

Дональд Трамп ранее также заявил, что война между Украиной и РФ не сдвинется с места без его личной встречи с Путиным. Никакие мирные инициативы не сработают, пока они не сядут за стол переговоров.

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