Не без помощи Китая: литовская разведка назвала сроки готовности России к войне с НАТО

Страна-агрессор Россия расширяет количество воинских частей на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, для того, чтобы "использовать их как центры в военном конфликте с НАТО". Но такой военный конфликт возможен только после победного завершения войны в Украине.

Видео дня

Так считает литовская разведка. В ежегодной оценке угроз литовские разведчики отметили, что в случае отмены санкций против России – а такое может произойти при условии победы в Украине, – Москва будет готова к "широкомасштабному военному конфликту" с НАТО через шесть лет.

Что говорят разведчики

"Россия, вероятно, создаст не только на 30-50 процентов большую армию, чем та, что была до вторжения в Украину, но и относительно современную. Стратегические резервы вооружения и боеприпасов будут полностью восстановлены. Россия будет готова к обычному военному конфликту с НАТО", – говорится в отчете литовской разведки.

Сейчас главными целями Кремля остаются "изменение баланса сил в Европе" в пользу РФ, а также "полное покорение Украины", убеждены разведчики.

Российская военная промышленность сейчас пытается развиваться с помощью Китая, что позволяет Москве уменьшить свою зависимость от западных технологий и не учитывать санкции. В отчете разведчиков говорится, что после войны в Украине избыток российского вооружения "приведет к негативным последствиям для глобальной безопасности".

А первоочередными целями Кремля разведчики считают именно страны Балтии (в частности, Литву), потому что эти "члены НАТО и ЕС, граничащие с Россией и ее близким союзником Беларусью", являются "одними из ведущих сторонников Украины и критиков России".

Что предшествовало

В отчете литовских разведчиков, среди прочего, упоминались взрывы почтовых авиаперевозок в 2024 году, в которых уже тогда обвинили российскую военную разведку.

Как сообщал OBOZ.UA, только через год после указанных взрывов в Литве обнаружили большую группу лиц, которая организовала и проводила эти теракты в разных странах Европы (три теракта группа успела совершить, четвертый сорвался). Уголовное бюро полиции Литвы тогда задержало сразу 15 "подозреваемых российских агентов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!