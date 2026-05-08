В России слили 'сценарий' завершения войны против Украины: в ISW раскрыли, что придумали в Кремле

Россия не собирается идти на существенные уступки в своих требованиях к Украине. В Москве хотят забрать себе весь Донбасс, а на Запорожье и в Херсонской области – заморозить боевые действия по линии соприкосновения, там также фантазируют об отмене санкций против РФ и внеблоковом статусе "буферной" Украины.

Все это в купе с утверждением о "достижении сдержанной денацификации Украины" Кремль планировал "продать" российскому населению под видом "победы". Разработанный в администрации президента РФ планов для "наиболее правдоподобного сценария" завязывания войны опубликовали в российском оппозиционном Центре "Досье" и проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Кремль готовил "победу" для российского населения

Журналисты-расследователи Центра "Досье" 7 мая обнародовали разработанную в администрации президента РФ презентацию под красноречивым названием "После победы". Работали над слайдами подчиненные заместителя главы АП Сергея Кириенко, работа началась в феврале. И уже само название показывает: Россия настроена выдать за победу условия, на которых будет завершена российско-украинская война.

Презентация того, как "продать" россиянам завершение войны как победу, создавалась на базе его "наиболее правдоподобного сценария" – по крайней мере, в видении агрессора.

Источник, близкий к АП РФ, сообщил Центру "Досье", что работа над презентацией началась из-за беспокойства Кремля по поводу плохой для России ситуации на фронте и мизерных успехов оккупационной армии, а также влияния войны на российскую экономику.

"Наиболее правдоподобный сценарий" в презентации, пишут аналитики ISW, предусматривал подписание Соединенными Штатами двух отдельных мирных соглашений с Россией и Украиной, по которым Россия получит контроль над Донецкой и Луганской областями, выведет войска из Сумской и Харьковской областей и заморозит линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Также по этому сценарию США отменяют санкции против РФ (европейские санкции при этом остаются), Украина с нейтральным статусом становится "буферной зоной" между Россией и Западом.

Президент Украины Владимир Зеленский, по плану АП РФ, может остаться в должности. Россия же достигает "символической и сдержанной денацификации" Украины.

В то же время в презентации отмечалось, что продолжение войны в Украине будет рискованным, поскольку это потребует от России перевода всей своей экономики на полноценный военный режим и проведения всеобщей мобилизации, а также еще больше ухудшит демографические проблемы в РФ из-за высоких потерь.

В АП также осознают, что часть ультранационалистического сообщества России, включая военных блогеров, скорее всего, будет против этого мирного сценария. Справиться с ними в Кремле собирались с помощью статьи о "дискредитации российской армии" и усиления голосов "умеренных" в медиапространстве в противовес им.

На слайдах также обсуждались риторические рамки для объяснения мирного соглашения российскому населению, включая нарративы о том, что Россия предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе, достигла максимальных результатов без всеобщей мобилизации, что Путин сорвал усилия Запада по расширению и продолжению конфликта, и что диктатор знает, что лучше всего для России.

В ISW считают, что в АП РФ могли сами "слить" эту презентацию в рамках когнитивной войны, направленной на то, чтобы изобразить Россию как готовую к компромиссам для прекращения войны в Украине. Слайды не являются частью официальной российской позиции по переговорам, но представленный сценарий завершения войны похож на тот, который Кремль называл приемлемым в последние месяцы, говорят они.

"Утечка слайдов презентации могла быть преднамеренной, чтобы продемонстрировать якобы готовность России уступить территорию в обмен на передачу Украиной остальной части Донецкой области. Однако АП ошибочно представляет этот сценарий завершения войны как значительную уступку России, поскольку российские войска вряд ли захватят остальную часть Донецкой области военным путем в ближайшей и среднесрочной перспективе, если вообще захватят", – резюмировали в ISW.

