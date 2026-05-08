В России накануне 9 мая дали 'сигнал' относительно планов на Украину – ISW

В полночь 8 мая началось провозглашенное Кремлем в одностороннем порядке "прекращение огня" по случаю Дня победы. В то же время из Москвы продолжали сыпаться угрозы применением "Орешника" и ударами по центру Киева в случае, если Украина провозглашенного агрессором "перемирия" не будет придерживаться.

Видео дня

Эти угрозы обусловлены слабостью Кремля, в то же время в Z-среде они вызвали шквал возмущения. Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Москва объявила "прекращение огня"

Накануне, 7 мая, в министерстве обороны РФ объявили об условиях одностороннего прекращения огня, провозглашенного Россией до 9 мая.

С 00:00 8 мая и до 00:00 10 мая российские войска якобы полностью прекратят боевые действия, не будут наносить удары дронами и артиллерией на передовой и запускать беспилотники и ракеты по украинским городам.

Министерство обороны России призвало Украину "последовать этому примеру" и снова пригрозило "массированным ракетным ударом по центру Киева" в случае, если этого не произойдет. Оккупанты ожидают, что Украина не только не будет атаковать международно признанную российскую территорию, но и те части украинских регионов, которые Россия вписала в свою конституцию, а также не будет атаковать российские войска на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский вместо этого 7 мая заявил, что Россия ответила на одностороннее прекращение огня в Украине 5-6 мая дополнительными ударами и новыми угрозами. Он добавил, что РФ "хочет разрешения Украины", чтобы "безопасно выходить на Красную площадь на один час раз в год" на парад ко Дню победы – и потом продолжать свою агрессивную войну.

Россия угрожает Украине

Аналитики ISW считают, что РФ использует односторонне введенное прекращение огня, чтобы оправдать угрозы или фактическую эскалацию войны против Украины.

По крайней мере, с приближением времени начала "перемирия" градус угроз такой эскалацией только рос.

В частности, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 7 мая заявила, что Россия примет "ответные меры", если Украина нанесет удары по России, чтобы "сорвать" празднование Дня победы 9 мая – включая удары по "центрам принятия решений" в Киеве.

Синхронно с минобороны РФ она призвала киевлян и иностранных дипломатов немедленно покинуть Киев. Такое предупреждение Москва, по словам Захаровой, направила всем иностранным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций из-за возможности удара по украинской столице "в ответ".

Депутаты Госдумы РФ, которые часто выступают рупорами риторических линий Кремля, взялись рассказывать, что российские войска могут использовать баллистические ракеты средней дальности "Орешник" для атаки по Киеву, и назвали заявления минобороны РФ "последним предупреждением для Брюсселя".

Угрозы желаемого для Москвы эффекта не возымели. Представитель Европейской комиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Ануар Эль-Ануни 7 мая заявил, что ЕС не изменит своего присутствия в Киеве, и отметил, что российские удары уже повредили несколько дипломатических миссий в Киеве, включая миссию ЕС в Украине.

Эль-Ануни добавил, что Россия снова пытается переложить вину за свою войну на Украину, и что Москва лишь эскалирует войну, вместо того, чтобы демонстрировать серьезное намерение заключить мир.

"ISW продолжает оценивать, что угроза России отомстить Украине за якобы планирование ударов по Москве на празднование Дня победы отражает осознание Путиным того, что он не может надежно защитить свою столицу или другие районы глубокого тыла от украинских ударов. Эскалация угроз Кремля, вероятно, имеет целью завуалировать эту слабость, в частности, путем призыва депутатов Госдумы к применению системы "Орешник", – говорится в материале.

Аналитики напомнили, что Кремль периодически запускал или угрожал пусками этих баллистических ракет средней дальности в безуспешных попытках заставить Украину капитулировать в ключевые моменты войны, а также использовал развертывание систем "Орешник" в Беларуси, чтобы угрожать Европе.

Россия – так же безуспешно – пыталась заставить украинцев покинуть Киев, используя когнитивную войну, ложно изображая российские войска как способные быстро продвигаться на украинскую столицу, а также интенсивные удары беспилотников и ракет по украинским энергетическим объектам зимой 2025-2026 годов.

И текущая эскалация угроз Украине и ее союзникам, вероятно, является продолжением этой когнитивной войны.

Z-блогеры возмущены обещаниями Кремля нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве

Угрозы Кремля об ударах по центру Киева неожиданно не порадовали российских военных блогеров. Многие из них сомневаются, что Россия способна нанести такие удары. Потому что если такие возможности РФ имеет, она, мол, должна была ударить по "центрам принятия решений" уже давно.

Один из так называемых военкоров возмутился, что Россия не реагирует аналогичным образом на ежедневные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре и регионам. А его "коллега" заявил, что Кремль должен выполнить свои угрозы, чтобы они были убедительными.

Еще один блогер, связанный с Воздушно-космическими силами России (ВКС), заявил, что российские удары по центру Киева должны быть систематической и хорошо спланированной кампанией, а не "расплывчатым" одноразовым эпизодом. Он добавил, что России придется запустить большое количество беспилотников и ракет, включая "Орешники", чтобы достичь желаемого медиа-эффекта. Этот блогер также утверждал, что масштабный удар по центру Киева "потеряет" российские возможности для влияния, чтобы заставить Украину капитулировать перед Россией, оставив только российские удары по украинским вооруженным силам или применение ядерного оружия.

Как писал OBOZ.UA, накануне в ISW констатировали, что Россия не может воспользоваться преимуществами роста цен на нефть и газ. Усилия российских властей по сдерживанию внутренних цен и последствия ударов по инфраструктуре фактически лишают Кремль сверхприбыли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!