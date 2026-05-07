Россия не может воспользоваться преимуществами роста цен на нефть и газ: в ISW назвали причины

Несмотря на существенный рост нефтегазовых доходов в апреле 2026 года, вызванный мировым скачком цен на нефть, Кремль сталкивается с серьезными трудностями в реализации этой финансовой выгоды. Усилия российской власти по сдерживанию внутренних цен и последствия ударов по инфраструктуре фактически лишают Кремль сверхприбыли.

Весомую долю доходом россияне тратят на экстренную модернизацию и ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет Институт изучения войны.

Цифры и реальность

Согласно данным министерства финансов РФ, опубликованным 6 мая, доходы страны от продажи нефти и газа в апреле 2026 года достигли почти 917 миллиардов рублей, что практически вдвое превышает показатели марта в 443 млрд рублей. Основной причиной такого роста стал конфликт в Иране, спровоцировавший подорожание сырья на мировых рынках. Львиную долю поступлений составили именно нефтяные налоги.

Однако, как отмечают эксперты, значительная часть этих средств не поступает в бюджет. Для предотвращения резкого роста цен на бензин внутри страны и поддержки нефтяной отрасли правительство вынуждено направлять колоссальные суммы на субсидии.

В апреле выплаты нефтяным компаниям составили почти 350 миллиардов рублей. Эти средства идут не только на сдерживание цен на АЗС, но и на модернизацию и ремонт НПЗ. Таким образом, чистый эффект от высоких мировых цен оказался значительно ниже ожидаемого, едва превысив прогнозные показатели всего на 20 млрд рублей.

Удары по инфраструктуре

Одной из ключевых причин, мешающих России в полной мере извлечь выгоду из повышения цены на нефть, остается кампания Украины по нанесению ударов по объектам нефтегазового сектора в глубоком тылу РФ.

Последствия этих атак вынуждают Кремль тратить огромные ресурсы на восстановление мощностей. Кроме того, стратегически важные порты, такие как Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области, в настоящее время работают не в полную силу.

Неполная загрузка экспортных терминалов ограничивает объемы поставок, не позволяя России продавать больше нефти в период высоких цен, что нивелирует даже эффект от частичного ослабления американских санкций.

Аналитики предупреждают, что пока российская нефтяная инфраструктура остается уязвимой для ударов, а внутренний рынок требует многомиллиардных вливаний для сохранения стабильности, прибыль для российского бюджета будет оставаться ограниченной.

Напомним, Россия впервые с июня прошлого года начала скупать иностранную валюту и золото для своего Фонда национального благосостояния. Происходит это из-за увеличения экспортных доходов на фоне роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Ранее OBOZ.UA писал, что дефицит бюджета России за январь-февраль 2026 года достиг 69,9 млрд долларов. Этот показатель превысил не только предварительные оценки, но и весь запланированный годовой объем.

