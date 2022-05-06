В России обвинили Польшу во враждебной риторике и назвали Варшаву 'источником угрозы'

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков обвинил Польшу во враждебной риторике по отношению к России. Также он назвал польское правительство "источником угрозы".

Примечательно, что в Польше на слова кремлевского спикера уже отреагировали. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Стоит отметить, что Польша является одной из европейских стран, которая привержена решительным санкциям против России. Впрочем, что конкретно враждебного узрел Песков в риторике польских властей, он не рассказал.

В свою очередь на слова путинского пресс-секретаря отреагировала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Она подчеркнула, что ее страна гордится таким отношением со стороны РФ.

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"Польша гордится тем, что находится в списке недружественных стран Путина", –заявила Москва.

Напомним, глава российской разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша намерена установить контроль над "своими историческими владениями" в Украине. Для этого Варшава якобы планирует ввод войск в западные области Украины под предлогом их "защиты от российской агрессии".

Ранее Польша призвала ЕС штрафовать страны союза, которые выполняют требование России об оплате ее газа рублями. Кроме того, там подчеркнули: больше всего сопротивляются более жестким газовым санкциям против России Австрия, Германия и Венгрия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Польша подписали важный документ о поддержке в сфере безопасности и обороны. Это весомый шаг для обеспечения Украины специальными технологиями и специальной поддержкой.