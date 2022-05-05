Украина и Польша подписали документ об оборонной поддержке

Украина и Польша подписали важный документ о поддержке в сфере безопасности и обороны. Это весомый шаг для обеспечения Украины специальными технологиями и специальной поддержкой.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам Международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины. Он выступил на совместной пресс-конференции с главой Совета Министров Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня мы подписали письмо с премьер-министром Матеушем Моравецким, документ о поддержке в сфере безопасности и обороны. Чрезвычайно, очень важный документ. Я не могу раскрыть его содержание, но это важный шаг для обеспечения Украины специальными технологиями и специальной поддержкой в ​​сфере безопасности и обороны", – сказал украинский премьер.

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Кроме того, он высказал благодарность Польше за то, что с первого дня российского вторжения в Украину она была крайне активной и всячески поддерживала нашу страну, в том числе в сфере гуманитарной, военной и медицинской помощи. Шмыгаль также подчеркнул, что Польша приняла многих беженцев, нуждающихся в убежище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов. Как отметили власти страны, оно предназначено для защиты не только Украины от российской агрессии, но и "польского и европейского суверенитета".