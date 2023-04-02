Останню версію концепції зовнішньої політики РФ точно не можна назвати новою. Там все те саме. Але її точно можна назвати догматичною - стовпом путінської ідеології. Її головна ідея - робимо, що хочемо і як хочемо. По тексту є пасажі про дотримання міжнародного права, а потім: РФ буде співпрацювати зі своїми союзниками незалежно від їхнього міжнародного визнання. Претензії на "державу-цивілізацію", що має тисячолітню історію державності і є основою "спільноти руського миру" також всім набридли. Хоча кумедно, що Лукашенко також вчора під час свого виступу став співати пісню про "руськість" Білорусі через її історію і що начебто російськість належить не тільки Росії.

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Цікаво інше. В концепції Росія названа євразійською та євро-тихоокеанською державою. А Китай та Індію Росія хоче мати стратегічними партнерами. Це означає, що бачення Путіна полягає в євразійському баченні ролі Росії. Тим більше, що в концепції не забули згадати його улюблену думку про боротьбу за "традиційні цінності".

Відповідно, наша (не тільки наша українська, але й західна) задача полягає в тому, створити в російських еліт конфлікт щодо "орієнтації" Росії. Там завжди існувала дискусія між "західниками" та іншими, тепер Путін штовхає цей баланс в сторону Євразії. Багато росіян не відчувають себе європейцями, але навряд бачать себе як придаток Китаю і його колонію. Ми маємо їм показати, що вони прямують саме туди і дуже швидко. І звісно непогано мати чітке бачення, чим "руськість" як частина європейської - нашої цивілізації - відрізняється від євразійської "російськості". Адже наш східний кордон є межею між Європою та Євразією і не тільки географічною.