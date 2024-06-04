Профессор Соловей явно работает от имени тех российских элит, которые достаточно влиятельны, чтоб его не трогали в москве. Это означает, что именно от них он настойчиво доносит месседж о грядущих "либеральных" кадровых изменениях в кремле, благодаря которым ещё до выборов в США можно будет договориться с Украиной на достаточно привлекательных для неё условиях.

В то же время Белый дом объявил, что на Саммите мира в Швейцарии от Соединённых Штатов будут вице-президент Харрис и помощник президента Салливан.

То есть не Байден (условные плюс 10) и даже не Блинкен (условные плюс 5), а "никто" (условный 0) и враг Украины (условные минус 5).

США, таким образом, готовятся не к этому саммиту, а сразу к следующему, точнее к мирной конференции с участием и рф (а также Китая), идею которой связывают с Германией, а она сейчас без США ничего не делает.

При этом сроки — конец лета или начало осени — примерно совпадают с "соловьиными".

Российские элиты и американское руководство хотят всё решить до Трампа, и КНР тоже может этому помочь. Похоже, где-то кто-то вместе, взаимно консультируясь, готовят для нас предложения.