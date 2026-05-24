В РФ заявили о предложениях для США по переговорам по Украине

В Москве заявили о подготовке инициатив в рамках обсуждения американского проекта по мирному урегулированию российско-украинской войны. Новые предложения оккупантов могут обсудить в ходе следующего диалога США с РФ.

Россияне уточнили, что речь идет о дополнениях к американскому плану из 27 пунктов. Об этом в комментарии кремлевским пропагандистам заявил представитель МИД России Алексей Полищук.

Новые разговоры о переговорах

По словам представителя внешнеполитического ведомства, экспертами были разработаны дополнения к предложенному Соединенными Штатами плану, состоящему из 27 пунктов. Полищук подчеркнул, что эти наработки планируется обсудить в ходе следующего квалифицированного диалога.

"После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече", – сказал он.

План из 27 пунктов изначально осенью 2025 предложили США. Он предусматривал ограничение численности ВСУ, отказ от размещения западных войск в Украине, признание за Россией право на Крым и Донбасс, а также вступление Украины в ЕС.

Что предшествовало

С начала 2026 года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.

При этом россияне настаивают на своих требованиях и угрожают, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения положения на фронте.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига констатировал, что переговоры между Украиной и Россией при американском лидерстве сейчас на паузе. Киев заинтересован в дополнительном импульсе для завершения развязанной РФ войны – для этого надо выйти на новый формат разговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты пока не достигли ощутимых результатов в переговорах между Украиной и Россией по прекращению войны. По его словам, Вашингтон готов продолжать посредническую роль, однако лишь при условии, если диалог будет продуктивным.

