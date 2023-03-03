В Раду внесли законопроекты, которыми хотят разрешить выезд за границу студентам и спортсменам

Народные депутаты Украины предлагают разрешить выезд за границу украинским спортсменам и студентам. Также возможны изменения для других граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

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Это следует из зарегистрированных на сайте Верховной Рады Украины проектов законов № 9074 и № 9075. При этом тексты законопроектов пока не обнародованы.

Проект закона № 9074 предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины" об обеспечении украинским спортсменам возможности выезжать в условиях военного положения за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

Проект закона № 9075 преследует цель внесения изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" об особенностях выезда за границу в особый период студентов и других граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Инициатором обоих законопроектов выступает народный депутат Георгий Мазурашу от провластной партии "Слуга народа".

Напомним, что студентам из Украины, которые должны отправляться на обучение в другие страны, нужно показать пограничникам справку из военкомата об отсрочке на шесть месяцев. Ее можно получить после становления на учет, прохождения медкомиссии и предоставления документов, подтверждающих право на отсрочку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещается выезд за границу, однако в этих нормах есть некоторые исключения. Например, позволяют выезжать тем, кто имеет троих детей, или едет в командировку на культурные мероприятия, а также водителям, которые везут важный для Украины гуманитарный груз.

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