В Раде зарегистрировали проект обращения к странам-партнерам Украины по поводу убийства Парубия

Петр Порошенко, депутаты фракции "Европейская солидарность" и других фракций зарегистрировали в парламенте проект Обращения к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям в связи с убийством народного депутата Украины, члена депутатской фракции "ЕС", бывшего Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

В "Еврослидарности" отметили, что соратники Андрея Парубия призывают международное сообщество осудить этот акт политического террора как часть агрессивной войны российской федерации против Украины.

"Память об Андрее Парубие – его патриотизм, жертвенность и преданность Украине – навсегда останется примером для будущих поколений. Сегодня как никогда Украина нуждается в единстве свободного мира. Только совместными усилиями мы сможем остановить государство-террориста, которое стремится уничтожить украинский народ и подорвать основы международного правопорядка", – говорится в проекте документа.

Также депутаты обращаются к Европейскому парламенту и парламентам государств-членов ЕС с просьбой почтить память бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и всех украинцев, погибших из-за агрессии российской федерации минутой молчания.

Парламентарии требуют от украинских правоохранительных органов обеспечить безотлагательное, профессиональное, прозрачное и результативное расследование убийства, при необходимости – с привлечением международных экспертов.

Вместе с тем международных партнеров Украины призывают усилить политическое, экономическое и санкционное давление на российскую федерацию как государство-террориста, которое ведет агрессивную войну и прибегает к политическим убийствам и дестабилизационным акциям.

Кроме того, народные депутаты обращаются с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и обороны, в частности для усиления способности противодействовать террористическим и диверсионным атакам.

В документе также подчеркивается необходимость укрепления национального единства, консолидации демократических сил и отказа от политических преследований и дискредитации оппонентов.