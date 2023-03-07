В Раде предлагают разрешить выезд за границу некоторым категориям мужчин: кого могут затронуть изменения и какими будут условия

В Верховную Раду внесены законопроекты, которыми предлагается разрешить некоторым мужчинам призывного возраста выезд за границу во время военного положения. В частности, студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

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Однако есть одно условие: выезд должен быть согласован с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом говорится в проектах законов №9075 и №9074.

Они предусматривают внесение изменений в ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины": первый – об особенностях выезда за границу в особый период студентов и других граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, второй – по обеспечению украинским спортсменам возможности выезжать в условиях военного положения за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

В документах отмечается, что это позволит украинским студентам (мужского пола) иностранных вузов и другим украинцам, не подлежащим мобилизации во время войны, свободно покидать пределы страны.

В случае, если такой человек хочет выехать за границу, он должен согласовать это с ТЦК и СП, взяв на себя официально обязанность вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который он не подлежит мобилизации в соответствии с нормами действующего законодательства (или в течение 30 дней после выезда за границу).

"Спортсмены и другие военнообязанные, которые хотят выехать за границу для участия в международных спортивных мероприятиях (тренеры, врачи, представители команд), должны дополнительно предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной федерации по виду спорта по выезду на международное спортивное мероприятие", – говорится в пояснении к проектам законов.

К уважительным причинам возвращения в Украину позже разрешенного срока входят:

– запрет на выезд из страны пребывания;

– стихийные бедствия, катастрофы, аварии;

– пребывание на стационарном лечении;

– выполнение задач в интересах Украины;

– другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Добавим, что инициатором законопроекта №9075 является нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, инициаторами проекта закона №9074 – Мазурашу, а также его коллеги-"слуги" Анатолий Остапенко, Сергей Кузьминых и Юрий Камельчук.

Примечательно, что в прошлом году НАПК составило административные протоколы, касающиеся конфликта интересов двух нардепов – слуги" Остапенко и депутата от группы "Довіра" Василия Петевку. Оба воспользовались депутатскими полномочиями по решению личных вопросов во время войны – хотели привилегий для своих родственников.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения Украину по разным причинам и по определенным обстоятельствам на время оставляют и мужчины призывного возраста. Для того, чтобы на границе не возникло проблем и промедлений, прежде всего необходимо показать справку об отсрочке от мобилизации.

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