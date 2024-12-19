В Раде повторно зарегистрировали постановление об исключении Бойко из Комитета по правам человека: когда его рассмотрят

В Верховной Раде перерегистрировали постановление об исключении пророссийского нардепа Юрия Бойко из состава парламентского Комитета по правам человека. Голосование должно состояться завтра, 19 декабря.

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Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его убеждению, вторая попытка должна быть удачной.

По словам Железняка, нардепы рассмотрят этот вопрос в четверг утром на регламентном Комитете. Затем сразу передадут постановление для голосования в сессионный зал Верховной Рады

"На этот раз голосов должно хватить", – добавил Железняк.

К слову, в парламентской фракции "Голос" не проголосовали за отзыв Юрия Бойко из Комитета трое коллег Ярослава Железняка – Наталья Пипа, Тамила Ташева и Андрей Шараскин. кроме них еще пятеро нардепов "Голоса" не пришли в тот день на работу в Верховную Раду.

Напомним, что 18 декабря депутаты ВР не смогли отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. "За" проголосовали только 217 народных избранников. Для принятия решения не хватило девяти голосов парламентариев.

Как сообщал OBOZ.UA, на сайте Верховной Рады обнародовали результаты поименного голосования за исключение Юрия Бойко из состава парламентского Комитета по правам человека. Согласно данным, не проголосовали за это постановление 52 народных избранника. Больше всего тех, кто не голосовал, были во фракции политической партии "Слуга народа" – 21 нардеп.

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