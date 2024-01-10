В Раде поддержали законопроект о переходе медобеспечения ВСУ к стандартам НАТО: что изменится

В среду, 10 января, Верховная Рада поддержала в первом чтении и взяла за основу законопроект №10343 об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ. Благодаря документу, украинское военное медобеспечение перейдет к стандартам НАТО.

Видео дня

Об этом сообщила Верховная Рада Украины. В парламенте за документ проголосовали 326 нардепов.

Этот проект закона парламентарии писали совместно с Министерством обороны и Министерством здравоохранения.

"Этот законопроект предусматривает, что в сфере военной медицины мы должны пользоваться только стандартами, руководством, рекомендациями НАТО и государств-членов НАТО. И поскольку единые рекомендации по турникетам создал Комитет ТССС при Минобороны США — их и сможет утвердить Минздрав и Минобороны Украины. И теперь , если иностранные партнеры захотят передать нам турникеты, у нас будут четкие правила: нам подходят только турникеты, одобренные CoТССС, будем за них очень благодарны", – объяснила автор законопроекта, народный депутат Инна Совсун.

Новый закон определяет:

клинические протоколы;

табели материально-технической оснастки;

стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны по назначению;

определяет порядок соблюдения указанных стандартов и осуществляет надзор за этим;

по согласованию с Министерством здравоохранения утверждает перечень и минимальные требования и/или стандарты качества к специализированным медизделиям, применяемым военнослужащими в условиях ведения боевых действий.

Принятие законопроекта будет способствовать удовлетворению потребности в обеспечении воинских частей современным и качественным медицинскими средствами.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 декабря 2023 года депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса, разрешающий использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. Закон вступит в силу через полгода после его опубликования, так что закон заработает ориентировочно во втором полугодии 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!