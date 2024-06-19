В Раде поддержали закон о военной полиции в первом чтении: что предусматривает

В среду, 19 июня, депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект №6569-д "О военной полиции". 247 парламентариев отдали голоса "за".

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Документ был зарегистрирован в Раде 31 мая. Автором является Сергей Ионушас (фракция "Слуга народа"), заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Создать военную полицию предлагается в качестве военного формирования с правоохранительными функциями. Задача органа – "обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта".

Отметим: сейчас в нашей стране функционирует Военная служба правопорядка в ВСУ. В случае принятия нового закона она будет ликвидирована в течение трех месяцев.

Проект парламентариев предусматривал, что военная полиция получит право в неотложных случаях останавливать авто, проверять у водителей документы, проникать в жилище или другое владение в случае необходимости. Детальнее о том, какие функции будет выполнять указанное формирование, читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, разговоры о создании военной полиции продолжались еще с 2015 года, когда в Раду внесли соответствующий законопроект, однако тогда инициатива реализована не была. Президент Владимир Зеленский еще в 2019 году поручил Минобороны создать военную полицию.

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