Вениславский высказался по поводу идеи двойного гражданства и назвал главную цель

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский высказался по поводу идеи двойного гражданства, отметив, что не поддерживает ее. А главной целью законопроекта, по его мнению, является, прежде всего, предоставление возможности этническим украинцам – гражданам других государств получить гражданство Украины.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Вениславский объяснил, что не поддерживает документ из-за того, что считает эту норму не соответствующей ст. 4 КУ.

В то же время проблем по принятию законопроекта во время войны он не видит.

"Идею не поддерживаю, поскольку считаю ее не соответствующей ст. 4 КУ. Если не считать моей личной позиции, делать во время войны эти изменения - не вижу никаких проблем. Скорее – наоборот", – сказал нардеп.

При этом прогноз по поддержке законопроекта в сессионном зале он делать не стал.

"Не могу прогнозировать результаты голосования", – ответил Вениславский.

Кроме того, он пояснил, что главной целью законопроекта является не получение украинцами иностранного гражданства, а в первую очередь предоставление возможности этническим украинцам – гражданам других государств получить гражданство Украины.

Напомним, 22 января Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве. Так этнические украинцы и их потомки из разных стран мира смогут получить гражданство Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время пресс-конференции 19 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине стоит подумать о множественном гражданстве. Он подчеркнул, что не все из 60 млн. украинцев сегодня живут в Украине, но терять их нельзя.

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