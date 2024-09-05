В Раде поддержали назначение Сибиги главой МИД: что о нем известно

Верховная Рада проголосовала за назначение министром иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Данное решение поддержали 258 народных избранников.

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Он заменит на должности Дмитрия Кулебу, который накануне был уволен. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Кандидатуру Сибиги поддержали 258 нардепов, воздержались 28 человек, еще 29 не голосовали. Железняк отметил, что это первое назначение министра после масштабных кадровых перестановок в начале сентября.

Сибига работал заместителем министра иностранных дел, когда ведомство возглавлял Кулеба. Также в его послужном списке – должность посла Украины в Турции и работа в Офисе президента.

Он начал дипломатическую деятельность в 1997 году, когда занял должностб первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше. Позже Сибига работал первым секретарем МИД.

В 2006-2008 гг. – заместитель директора договорно-правового департамента M3C Украины.

В 2008-2012 гг. – советник-посланник посольства Украины в Польше.

В 2012-2016 гг. – директор департамента консульской службы M3C Украины.

23 августа 2016 был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции.

С 31 мая 2021 года – заместитель руководителя Офиса президента Украины В ОП он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

С 12 апреля по сентябрь 2024 года – первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла решение об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Накануне глава внешнеполитического ведомства страны подал соответствующее заявление.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В частности, речь идет о трех министрах, вице-премьер-министре, а также главе Фонда государственного имущества.

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