Выборы в Польше: чего ждать Украине от новой власти в соседнем государстве и как это повлияет на помощь

Власть в Польше, которую с 2015 года удерживает консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), кажется претерпит существенную трансформацию. По предварительным результатам выборов в стране, явка на которых стала самой большой с 1989 года - оппозиционная партия "Гражданская коалиция" Дональда Туска получает 31,6% голосов (163 мандата). Правящая партия Ярослава Качиньского Право и справедливость набирает 36,8% голосов (200 мандатов). правящее большинство: ПиС уже заявила о победе демократической оппозиции.

Ожидается, что партии "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые" получат 248 мест в нижней палате парламента по сравнению с 212 местами у партий "Право и справедливость" и "Конфедерации".

Лидер польской оппозиции Дональд Туск уже объявил начало новой эры для своей страны после того, как оппозиционные партии, похоже, набрали достаточное количество голосов на воскресных парламентских выборах, чтобы вытеснить правящую партию. Для Евросоюза и Украины формирование нового правительства во главе с нынешней оппозицией стало шансом на перезагрузку отношений.

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Когда победа оказалась поражением

После обнародования результатов экзит-поллов обе крупнейшие партии объявили о своей победе, но есть нюанс.

В отличие от Дональда Туска, не скрывавшего триумфа, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский признал полученный результат неоднозначным. Да, его партия получила наибольшее количество голосов во время голосования, но вряд ли это поможет ей сформировать новое правительство и удержаться у власти.

"Этот день войдет в историю Польши как светлый день, день возрождения нашей Республики. Польша победила, демократия победила. Это конец плохих времен, это конец правлению партии ПиС", – заявил Туск.

Три оппозиционные партии - "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые" - баллотировались с одинаковыми обещаниями вытеснить правящую партию и наладить хорошие отношения с Европейским Союзом. По всей вероятности, Туск и его потенциальные партнеры получат большинство в парламенте.

Глава варшавского представительства Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас назвал выборы "триумфом демократии и либерализма", который "открывает путь для масштабной переориентации внутренней и европейской политики Польши".

Однако правительство Дональда Туска может столкнуться с трудностями. Например, с правом вето со стороны президента Анджея Дуды, выходца из нынешней правящей партии "Право и справедливость". Качиньский зловеще предупредил, что пока не собирается сдаваться: "Независимо от того, будем ли мы у власти или в оппозиции, мы не позволим предать Польшу", - отметил политик.

Скандалы и админресурс

Избирательная кампания в Польше не отличалась особой терпимостью в отношениях между конкурирующими силами. И власть, и оппозиция пытались как можно больнее ударить оппонента. Следует отметить, что в большей степени свои проблемы участники гонки сами же и продуцировали.

Так, поддержка правящей партии "Право и справедливость" в польском обществе была подорвана спорами с европейскими союзниками, разногласиями с Украиной по поводу зерна, обвинениями в кумовстве и из-за высокой инфляции. На позицию избирателей также повлияли коррупционные скандалы с выдачей сотен тысяч виз для мигрантов из Азии и Африки и освобождения от должности польских генералов из-за несогласия с действиями Минобороны. Против Туска пытались сыграть опубликовав карты оборонной стратегии Польши за 2011 год, по которым предполагалось в случае вторжения России оставить часть страны под оккупацией Кремля и отступить вплоть до Вислы.

Кроме того, в предвыборном отчете международной наблюдательной организации Odihr отмечались факты предвзятости со стороны действующей власти. Так, государственные СМИ Польши были до абсурда односторонние, только лишь в позитивном ключе описывая деятельность правящей партии, а государственная нефтяная компания Orlen удерживала низкие цены на бензин перед выборами.

Украина останется важным партнером при любой власти

Во время предвыборной гонки лидер "Гражданской инициативы" Дональд Туск всегда подчеркивал, что Украина является важным партнером Варшавы и не в интересах Польши сокращать ее поддержку. Он пообещал стабилизировать отношения и сохранить помощь Украине.

"В национальных интересах Польши – победа Украины. Это повлияет и на экономику и на вопросы с беженцами. Польское государство не должно сдвигаться в этом вопросе, военная поддержка Украины не должна подвергаться сомнению", – подчеркнул политик.

Это несколько резонирует с последними заявлениями нынешнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который на фоне зернового противостояния и разгоряченного дипломатического скандала заявил, что Варшава сокращает военную поддержку Украины. Позже глава правительства скорректировал свою позицию, отметив, что помощь будет продолжаться, но подход будет изменен. Да, большинство обозревателей связывали на такие острые заявления в сторону Украины с парламентскими выборами, но осадок, как говорится, остался. К слову, союзники ПиС – партия "Конфедерация" вообще провела всю предвыборную кампанию с антиукраинским посылом, обвинив нашу страну в отсутствии благодарности Польше за помощь в войне против России.

Все же следует отметить, что до последнего времени именно действующая власть оказывала достаточно весомую поддержку Украине в противостоянии с Россией.

Смена власти в Польше может в будущем повлиять на помощь

Результаты выборов для Украины неоднозначны - такую дымку в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Для Украины главное сегодня, чтобы была стабильная помощь в борьбе против российской агрессии, – говорит Александр Мережко. - "Право и справедливость" с самого начала полномасштабного вторжения доказала, что является очень надежным нашим партнером и союзником в противостоянии с Кремлем. Если же ПИС не сформирует большинство, то это несколько негативное развитие событий для Украины. Во-первых, существует угроза поляризации польского общества и погружения во внутриполитическую борьбу. Что может привести к уменьшению внимания к войне в Украине. Поэтому нам нужна стабильная и уверенная власть в соседней стране".

По словам Александра Мережко, ПИС больше ориентируется на политику США. Партия же Туска "Гражданская коалиция" – на ЕС и особенно Германию, что, конечно, не является для Украины лучшим вариантом.

"Для нас было бы хорошо, чтобы у власти в Польше и дальше находилась проамериканская партия, которая и дальше была бы самостоятельной в вопросе оказания военно-технической помощи. И в этом направлении лично я в меньшей степени доверяю Туску, чем Качиньскому. Ведь надо помнить, как трудно было изменить позицию Германии по отношению к Украине даже после начала полномасштабного вторжения. С Польшей при власти ПИС все было проще – они сразу включились в помощь. Конечно, на сегодняшний день Германия по-другому относится к политике России. В то же время следует отметить, что немцы смотрят на все эти события достаточно прагматично для себя. Они хотят российский газ и нефть. В них и сегодня присутствует сильное пророссийское лобби, которое лишь выжидает удобный момент. Поэтому нет гарантий, что они снова не вернутся в сторону РФ, как нет гарантий, что так же с ними не сделает и Туск. Кроме того, союзники по будущей вероятной коалиции – "Леви", традиционно имеют более лояльные взгляды относительно России, поэтому они не такие уж и сторонники Украины. Конечно, все покажет время и первые шаги нового правительства, но угрозы для Украины все же сохраняются", – констатировал Александр Мережко.